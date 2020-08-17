Fabrice N'Sakala: Beşiktaş'a imza atarken taraftarı hayal ediyordum

Fabrice N'Sakala'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Çok heyecanlıyım. Türkiye'de ilk maçım Beşiktaş'a karşıydı. Bu benim için bir gurur kaynağı. Yoğun bir maratona hazırım. Büyük bir kulüpte bunlara hazır olmanız gerekiyor. Her şeyin iyi olacağına inanıyorum.

Sergen Yalçın'dan çok şey öğrendim. Burada kendisiyle tekrar çalışacağım için mutluyum. Atiba gibi uzun süre oynayıp Beşiktaş'ta efsane olmak istiyorum.

"İMZA ATARKEN TARAFTARIN ÖNÜNDE OYNAMA HAYALİ KURUYORDUM"

Taraftarsız oynamak çok zor. Buraya imza atarken taraftarın önünde oynamanın hayalini kuruyordum. Onların bana nasıl bir tezahürat yapacağını merak ediyorum. Bana önceki takımlarımda 'Fuego' derlerdi ama Beşiktaş taraftarının bana nasıl sesleneceğini onlara bırakıyorum. Takım arkadaşlarımla çabuk alıştım. Sürekli şakalaşıyoruz.

PAOK maçı tek maç olacağı için olmak ya da olmamak gibi. Her futbolcu gibi ben de Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Turu geçip taraftarımıza Şampiyonlar Ligi'ni hediye etmek istiyoruz.

Şampiyonlar Ligi en önemli turnuva. Bizler de bu turnuvanın bir parçası olmak istiyoruz. Buraya bunun için geldim.

Müzik futbolun dışında beni rahatlatan bir şey. Tüm takıma söz verdim, şampiyon olursak statta gitar çalacağım.

Günümüz futbolunda beklerin büyük önemi var. Nkoudou ile bazen şakalaşıyoruz hangimizin daha çok katkı yapacağı şeklinde.