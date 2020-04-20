Fabrice N'Sakala'dan Beşiktaş'a yeşil ışık!

Koronavirüs nedeniyle daha bu sezonun ne olacağı belirsizliğini korurken gelecek yılın planları da yapılmaya başlandı...



Beşiktaş, Alanyaspor forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Demokratik Kongolu Fabrice N'Sakala'yı kadrosuna katmak istiyor.



29 yaşındaki oyuncunun da buna sıcak baktığı ve İstanbul'daki çevresine, "Gelecek yıl Vodafone Park'ta görüşürüz" diyerek tarafını belli ettiği öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın ise Alanya'da birlikte çalıştığı eski öğrencisine olumlu bakıyor. (Sabah)



