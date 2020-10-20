Fabrice N'Sakala: "Şampiyon olursak statta gitar çalacağım" -2- - Son Dakika

Fabrice N'Sakala: "Şampiyon olursak statta gitar çalacağım" -2-

20.10.2020 16:30

- Fabrice N'Sakala: "Şampiyon olursak statta gitar çalacağım" Beşiktaşlı futbolcu Fabrice N'Sakala: "Erol Bulut hiçbir zaman bana 'Gel' demedi" Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Fabrice N'Sakala basın toplantısında konuştu.

- Fabrice N'Sakala: "Şampiyon olursak statta gitar çalacağım"

Beşiktaşlı futbolcu Fabrice N'Sakala:

"Erol Bulut hiçbir zaman bana 'Gel' demedi"

İSTANBUL - Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Fabrice N'Sakala basın toplantısında konuştu. Şampiyon olmaları halinde statta gitar çalacağının sözünü veren N'Sakala, sezon başında hakkında çıkan Fenerbahçe haberleriyle ilgili olarak da "Erol Bulut hiçbir zaman bana 'Fenerbahçe'ye gel' demedi" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu sol beki Fabrice N'Sakala, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Öncelikle Beşiktaş'ta olmasıyla ilgili konuşan deneyimli oyuncu, "Beşiktaş'ta oynadığım için çok mutluyum ve burada olmak çok güzel. Türkiye'de birçok oyuncu burada olmak ister. Bu ailenin bir ferdi olmak bir ayrıcalık. En iyi şekilde çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu. Transfer süreciyle ilgili de konuşan N'Sakala, "Transferimden önceki süreçte birçok kulüp, menajerimle temastaydı. Türkiye'ye gelmeden önce büyük bir takımda oynamak için çok çalıştım. Burada olmak kolay değil, buraya gelmek de kolay değildi" dedi.

"İlk temasım Sergen Yalçın'la oldu"

Beşiktaş'a transferi öncesinde kulüpteki ilk temasının Teknik Direktör Sergen Yalçın'la olduğunu ifade eden Fabrice N'Sakala, "İlk olarak teknik direktörümüzle görüştüm. Onu daha önce de tanıyordum. Ne hissettiğimi, ne düşündüğümü anlattım. Kontratım da bitiyordu. Sergen Yalçın benim Beşiktaş'ta ilk görüştüğüm isim oldu" dedi. Lige iyi başlayamadıklarını da söyleyen N'Sakala, "Çok fazla yeni oyuncu var takımda ve alışma sürecinden geçiyoruz. Bireysel olarak baktığınızda çok iyi oyunculardan kurulu büyük bir takımız. Ancak küçük detaylar var. Bunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Özgüvenimiz yüksek. Bu haftadan itibaren de en kısa zamanda en iyi şekilde tekrar başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş formasıyla gol atmak isterim"

Caner Erkin'in ayrılmasının ardından bu futbolcuyla kendisinin kıyaslanması hakkında da konuşan 30 yaşındaki oyuncu, "Kıyaslamayı çok duyuyorum, bu çok karşıma çıkıyor. Benim kendime göre bir tarzım var, onun da kendisine göre bir tarzı var. Aynı sonucu beklemek doğru olmaz. İkimiz de farklıyız. Şampiyonluğa inanıyoruz. Çok fazla maç var bu sene. Geçen sene de kötü bir başlangıç olmuştu ancak takım üçüncü sıraya yükselmişti. Çok pozitifiz bu konuda ve şampiyonluğa inanıyoruz" diye konuştu. Geldiğinden bu yana Beşiktaş'ın büyüklüğünü bildiğini de söyleyen N'Sakala, "Beşiktaş'ın büyüklüğünden etkilendim. Alanyaspor'da bir takım arkadaşım Beşiktaşlıydı ve kararımda çok etkisi oldu. Gol atmak isterim ancak benim önceliğim önümdeki kanat oyuncusuna destek vermek ve skor onların görevi. Çok öne çıkarsam takımın gol yeme riski olabilir. Tabii ki önceliğim savunma ancak Beşiktaş formasıyla gol atmak da isterim" açıklamasını yaptı.

"Şampiyon olursak gitar çalacağım"

Beşiktaş'a transferinin açıklandığı videoda gitar çalan Fabrice N'Sakala, taraftarlardan birçok mesaj aldığını ifade etti. Futbolun çok popüler olduğunun altını çizen N'Sakala, "Beşiktaş'ın çok fazla taraftarı var. Taraftarların sosyal medyadaki her mesajına cevap veremiyorum. Alanya'da bu kadar ilgi yoktu tabii ki, burada durum farklı. Gitar çalma sözüm var. Tesislerde biraz utanıyorum ve bu nedenle gitar çalmıyorum. Ancak söz veriyorum, şampiyon olunca gitar çalacağım" dedi. Beşiktaş'ta şimdiden çok fazla güzel anısı olduğunu da söyleyen N'Sakala, "Aboubakar, Türk müziklerini çok seviyor ve dans etmeyi seviyor. Onunla çok fazla böyle anılarımız oluyor. Daha önce de buradaydı ve bu kulübü çok iyi biliyor. Mutluluk ve pozitif durum çok fazla. Başarının anahtarlarından birisi bu. Kötü sonuçlar alıyoruz ancak tabii ki pozitif olmamız da gerekiyor. Bunu kendi aramızda konuşup tartışıyoruz. Mutlu ve pozitif olmak başarıyı getirecek etkenlerden birisi" diyerek devam etti.

"Maç maç ilerleyerek en iyi duruma geleceğiz"

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin'le olan uyumla ilgili de konuşan N'Sakala, "Ersin çok iyi bir kaleci. İdmanlarda da bu kaliteyi görebiliyorsunuz. Öğreniyor, öğrenmeye de açık. Hataları olacaktır, herkes hata yapıyor. İlerisi için kendisiyle ilgili çok olumlu düşüncelerim var. Savunmada da birbirimize maç maç daha fazla adapte oluyoruz. Ofsayt için çizgi halinde kalmamız dahi oynadıkça gelişen özellikler. Her maçta daha iyiye gidiyoruz ve ben gelecek adına çok umutluyum" dedi. Türkiye'deki derbilerle ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Fabrice, "Derbilerin önemini biliyorum. Ben de başka takımlarda oynadığım zamanlarda, bu tarz maçları oturup televizyondan izlemek isterdim. Taraftar açısından da anlaşılabilir bir durum. Taraftarlar tüm hafta boyunca kulüp geçmişiyle tarihiyle ilgili yayınları takip ederek maçlara hazırlanıyor. Bu da bence futbolcu adına güzel bir baskı. Ben de sabırsızlıkla bu maçların gelmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"Erol Bulut hiçbir zaman bana 'Gel' demedi"

Transfer döneminde Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un kendisini Fenerbahçe'ye götüreceğiyle ilgili çıkan haberler hakkında konuşan N'Sakala, "Erol hocayla çok iyi ilişkilerimiz var. Ancak o bana hiçbir zaman bana 'Fenerbahçe'ye gel' ya da 'Fenerbahçe'ye gelir misin' demedi. Her zaman tercihi bana bıraktı. Çünkü onun için futbolcunun tercihi önemlidir. Alanya'dayken de birkaç kez böyle diyalog geçmişti ve ben de burayı tercih ettim. Hala da konuşuruz kendisiyle, iletişimimiz kopmadı ancak tabii ki rakibiz. O Fenerbahçe'de, ben Beşiktaş'tayım. Konuşuyoruz ama artık aynı şeyleri konuşmuyoruz" dedi. Son olarak aynı mevkide oynayan genç Rıdvan hakkında konuşan N'Sakala, "Rıdvan iyi bir oyuncu. Zaten buraya gelmeden önce de kendisini biliyordum. Ersin gibi geleceği çok parlak bir oyuncu. Kulübümüzde Utku, Emre gibi bu yaş itibariyle çok iyi oyuncular var. 2-3 yıl sonra ben bu isimlerin Beşiktaş'ın büyük oyuncuları olacağını iddia ediyorum. Rıdvan'a saha içerisinde biraz abilik yapmaya çalışıyorum. Gençlerle ilgili çok umutluyum" diyerek sözlerini tamamladı.

Fabrice N'Sakala: Şampiyon olursak statta gitar çalacağım -2-
Fabrice N'Sakala: Şampiyon olursak statta gitar çalacağım -2-
Fabrice N'Sakala: Şampiyon olursak statta gitar çalacağım -2-
Fabrice N'Sakala: Şampiyon olursak statta gitar çalacağım -2-
Fabrice N'Sakala: Şampiyon olursak statta gitar çalacağım -2-
Fabrice N'Sakala: Şampiyon olursak statta gitar çalacağım -2-
Fabrice N'Sakala: Şampiyon olursak statta gitar çalacağım -2-
Fabrice N'Sakala: Şampiyon olursak statta gitar çalacağım -2-
Fabrice N'Sakala: Şampiyon olursak statta gitar çalacağım -2-
Fabrice N'Sakala: Şampiyon olursak statta gitar çalacağım -2-
Fabrice N'Sakala: Şampiyon olursak statta gitar çalacağım -2-

Fenerbahçe, Erol Bulut, Şampiyon, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fabrice N'Sakala: 'Şampiyon olursak statta gitar çalacağım' -2- - Son Dakika Spor

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