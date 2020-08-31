Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Fabrice N'Sakala, "Yıllarca Türkiye'de büyük bir takımda oynamak için çaba sarf ettim. Şu an o yüzden çok mutluyum" dedi.

Kulüp dergisine konuşan N'Sakala, Beşiktaş gibi büyük bir takıma transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

N'Sakala'nın öne çıkan sözleri şöyle;"Bunun için çok çalıştım. Yıllarca Türkiye'de büyük bir takımda oynamak için çaba sarf ettim. Şu an o yüzden çok mutluyum. Şimdi ise daha çok çalışıp takıma verebileceğim her şeyi vermek istiyorum""Elbette üzerimdeki baskı da artacak çünkü takımın büyük hedefleri var"Kendimi "savaşçı" bir futbolcu olarak tanımlayabilirim""Takım için oynuyorum. Maç günü, 'Kendimi takıma vermeliyim. Kendim için oynamıyorum. Arkadaşlarım için oynuyorum' derim. Biri hata yaparsa onu kapatmaya çalışırım. ve koşmayı severim""Şampiyonluk kutlamasında statta gitarla Türkçe bir şarkı çalmak isterim. Beşiktaş'a özel bir şarkı""Rakip olarak tanıdığım Vodafone Park 'ta, taraftar önünde oynamak için sabırsızlanıyorum"

"Daha transfer gerçekleşmeden, haber duyulmadan önce bana bir sürü benim oyunum, maça yüzde yüzümü vermemle ilgili çok güzel şeyler söylediler ve Beşiktaş'a gelmemi istediler. Bunun bir bütün olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar olmasaydı bu gerçekleşmezdi. Bu yüzden onlara teşekkürler."