Fabrice N'Skala korkuttu! - Son Dakika

Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelenin 70. dakikasında siyah-beyazlı oyuncu Fabrice N'Skala fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Süper Lig'de oynanan Gaziantep FK - Beşiktaş maçında üzücü bir olay yaşandı. Mücadelenin 70. dakikasında maç esnasında N'Skala fenalaşarak yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası sahaya ambulans girerek oyuncuyu hastaneye götürdü. Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice N'Sakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir" denildi.

(İHA)