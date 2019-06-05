Son Dakika Haberleri: Fabricio Coloccini Yeni San Lorenzo Sözleşmesini İmzaladı
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Fabricio Coloccini Yeni San Lorenzo Sözleşmesini İmzaladı

1 saat önce

Arjantinli orta saha oyuncusu Fabricio Coloccini, San Lorenzo ile yeni bir sözleşme imzaladı. Yeni anlaşma 2021 yılına kadar kulüpte kaldığını görecek.

Arjantinli orta saha oyuncusu Fabricio Coloccini, San Lorenzo ile yeni bir sözleşme imzaladı. Yeni anlaşma 2021 yılına kadar kulüpte kaldığını görecek.
Fabricio Coloccini Yeni San Lorenzo Sözleşmesini İmzaladı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:06 
San Lorenzo, Spor
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