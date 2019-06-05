Fabricio Coloccini Yeni San Lorenzo Sözleşmesini İmzaladı
1 saat önce
Arjantinli orta saha oyuncusu Fabricio Coloccini, San Lorenzo ile yeni bir sözleşme imzaladı. Yeni anlaşma 2021 yılına kadar kulüpte kaldığını görecek.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:06
Arjantinli orta saha oyuncusu Fabricio Coloccini, San Lorenzo
ile yeni bir sözleşme imzaladı. Yeni anlaşma 2021 yılına kadar kulüpte kaldığını görecek.
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