Fabrika Alevlere Teslim Oldu
25 dakika önce
DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, plastik kasa üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi.
DENİZLİ'nin Çivril
ilçesinde, plastik kasa üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Menteş
Mahallesi Fevzi Çakmak
Caddesi'ndeki Kızılcasögüt Sanayi Sitesi'nde dün saat 22.00 sıralarında, Asım Bulut'a ait plastik kasa üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, Denizli
Büyükşehir İtfaiye
Daire Başkanlığı'na bağlı Çivril İtfaiyesi, 12 araç ve 32 personelle müdahale etti. Yangın sırasında fabrikanın çatısı çöktü. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Çevre sakinlerinin korku dolu gözlerle izlediği yangında, fabrikada büyük çapta maddi zarar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
- Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:44 Kaynak: DHA
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