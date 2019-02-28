Fabrika Alevlere Teslim Oldu
4 dakika önce
Bursa'da bir yatak fabrikasında yangın çıktı.
Bursa'da bir yatak fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor.
Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesinde Yaylacık Mahallesi'nde bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:35 Kaynak: İHA
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