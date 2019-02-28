Son Dakika Haberleri: Fabrika Alevlere Teslim Oldu

Fabrika Alevlere Teslim Oldu

1 saat önce

Bursa'da bir yatak fabrikasında yangın çıktı.

Bursa'da bir yatak fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor. Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesinde Yaylacık Mahallesi'nde bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

(Fatih Çapkın/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:36 Kaynak: İHA

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