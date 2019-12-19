Fabrika atığının dereye boşaltılmasına soruşturma - Son Dakika
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Fabrika atığının dereye boşaltılmasına soruşturma

6 saat önce

Fabrika atığının dereye boşaltılmasına soruşturmaKocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bir fabrikadan vidanjörle alınan atık suların dereye boşaltılmasıyla ilgili, vidanjörün bağlı olduğu firma ile fabrika hakkında idari işlem yapılıp, adli soruşturma başlatıldı.

Fabrika atığının dereye boşaltılmasına soruşturma

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bir fabrikadan vidanjörle alınan atık suların dereye boşaltılmasıyla ilgili, vidanjörün bağlı olduğu firma ile fabrika hakkında idari işlem yapılıp, adli soruşturma başlatıldı.

Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde çelik halat üretimi yapan bir firmanın atık suları, tehlikeli maddeler ve evsel atık taşıma firmasına ait vidanjör ile alınıp, dereye boşaltıldı. Sürücü, atık suları dereye boşaltma anını ise cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İDARİ İŞLEM YAPILDI

Görüntüler üzerine harekete geçen Kocaeli İl Çevre Müdürlüğü ekipleri, yapılan inceleme sonunda vidanjörün bağlı olduğu firma ile atık suyun alındığı fabrika hakkında idari işlem yaptı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Cumhuriyet savcılığı da soruşturma başlattı. Vidanjör sürücüsünün olayın ardından kayıplara karışması nedeniyle ifadesinin alınamadığı öğrenildi.

Fabrika atığının dereye boşaltılmasına soruşturma

Dilovası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:43 Kaynak: DHA
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