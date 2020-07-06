Fabrika baca atıklarıyla ısıtılan serada domates yetiştiriyorlar
AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, Çanakkale'nin Çan ilçesinde fabrika baca atıklarıyla ısıtılan serayı ziyaret etti.
AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, Çanakkale'nin Çan ilçesinde fabrika baca atıklarıyla ısıtılan serayı ziyaret etti.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle tarımın öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirten İskenderoğlu, "Covid-19 salgınıyla birlikte dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını anlıyoruz ve alışkanlıklarımız da hızla değişiyor. Bu süreçte bir kez daha gördük ki, tarım bizim için son derece önemli. Ülkemizin ve şehrimizin verimli topraklara sahip olması bu zorlu süreci lehimize çevirmek için büyük bir fırsat. Ama bu konuda hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Kaynaklarımızı ve imkanlarımızı doğru kullanmalı, sürdürülebilir ve doğaya saygılı projeler geliştirmeliyiz. Firmanın ortaya koyduğu bu projenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İçerisinde bulunduğumuz bu tesis başta teknolojik inovasyon olmak üzere imkanlarımızı değerlendirerek ne kadar başarılı ve faydalı işler çıkarabileceğimizi gözler önüne seriyor. Fabrika baca atığındaki enerjinin kullanılması ile ısıtılan serayla hem atıklar değerlendiriliyor, hem de maliyet düşürülerek tasarruf sağlanıyor. Bir yönüyle de çevreci olan bu proje geleceğimizi koruma altına alıyor" dedi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 15:10 Kaynak: İHA
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