Fabrika bahçesinde bakılan 2 köpek, tüfekle öldürülmüş bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fabrika bahçesinde bakılan 2 köpek, tüfekle öldürülmüş bulundu - Son Dakika

Fabrika bahçesinde bakılan 2 köpek, tüfekle öldürülmüş bulundu

6 saat önce

EDİRNE'de, fabrikanın bahçesinde bakılan kurt köpeği ve yavrusu, güvenlik görevlileri tarafından ölü bulundu.

Fabrika bahçesinde bakılan 2 köpek, tüfekle öldürülmüş bulundu, System.String[]

EDİRNE'de, fabrikanın bahçesinde bakılan kurt köpeği ve yavrusu, güvenlik görevlileri tarafından ölü bulundu. Köpeklerin, av tüfeğiyle vurulduğu tespit edildi.

Edirne'de Kapıkule yolu üzerindeki fabrikanın güvenlik görevlileri, bahçede bakılan kurt köpeği ve yavrusunu, sabah saatlerinde ölü buldu. Dolaşması için salınan ve bahçeye dönmeyince merak edilen 2 köpek, fabrika yakınındaki Kemalköy Göleti kenarında bulundu. Köpek ölülerini bulan görevliler, jandarmaya haber verdi. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, köpeklerin av tüfeğiyle vurulduğunu belirledi. Jandarma, köpekleri vuran kişi ya da kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.


Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:38 Kaynak: DHA
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