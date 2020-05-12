Fabrika bahçesinde korkutan yangın: 1 kişi zehirlendi - Son Dakika

Fabrika bahçesinde korkutan yangın: 1 kişi zehirlendi

BURSA - Bursa Ankara yolu üzerinde bulunan bir fabrikanın bahçesinde bulunan keresteler tutuştu, bir kişi zehirlendi.

Bursa Ankara karayolu üzerinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasının bahçesinde bulunan keresteler iddiaya göre yanında bulunan elektrik direğinden kıvılcımlar çıkması sonucu alev aldı. Yangını görenler müdahale ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdüler. Yangına müdahale eden çalışanlardan bir kişi dumandan zehirlendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor.