Son dakika haberleri: Fabrika bahçesindeki kasalar alev alev yandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Fabrika bahçesindeki kasalar alev alev yandı

15.10.2020 19:44

Gelen son dakika haberlerine göre Fabrika bahçesindeki kasalar alev alev yandı Yangın fabrika ve çevresindeki evlere sıçramadan söndürüldü Mersin'in Erdemli ilçesinde bir fabrikanın bahçesindeki ahşap ve plastik kasaların bulunduğu noktada yangın çıktı.

Fabrika bahçesindeki kasalar alev alev yandı

Yangın fabrika ve çevresindeki evlere sıçramadan söndürüldü

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir fabrikanın bahçesindeki ahşap ve plastik kasaların bulunduğu noktada yangın çıktı. 5 itfaiye aracı ve 15 itfaiye eriyle müdahalede bulunulan yangın fabrikaya ve çevresindeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesinde bir fabrikanın bahçesindeki plastik ve ahşap kasaların bulunduğu noktada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün kasaları sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen 5 itfaiye aracı ile yaklaşık 15 itfaiye eri yangına müdahalede bulundu. Jandarma ekipleri yangın bölgesinde güvenlik önlemi aldı. Tedbir amacıyla yangın bölgesine ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma ise sürüyor.

Son dakika haberleri: Fabrika bahçesindeki kasalar alev alev yandı
Son dakika haberleri: Fabrika bahçesindeki kasalar alev alev yandı
Son dakika haberleri: Fabrika bahçesindeki kasalar alev alev yandı
Son dakika haberleri: Fabrika bahçesindeki kasalar alev alev yandı

Erdemli, İtfaiye, Mersin, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Fabrika bahçesindeki kasalar alev alev yandı - Son Dakika

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