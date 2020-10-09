Fabrika bahçesindeki yangın, akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, cam fabrikasının bahçesindeki otluk alanda çıkan yangın, yan taraftaki akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'ndeki D-400 kara yolu üzerinde bulunan cam fabrikasının bahçesinde çıktı. Otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangını gören işçiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, güvenlik amacıyla D-400 kara yolunu trafiğe kapattı. Ekipler, alevlerin fabrikanın yanındaki akaryakıt istasyonuna sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Yangın, yapılan müdahaleyle akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, kara yolu tekrar trafiğe açıldı.