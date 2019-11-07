Son Dakika Haberleri: Fabrika basıp etrafa ateş açan zanlı tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Fabrika basıp etrafa ateş açan zanlı tutuklandı

Fabrika basıp etrafa ateş açan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kayınbiraderine ait şirketi basan ve sağa sola ateş açan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fabrika basıp etrafa ateş açan zanlı tutuklandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kayınbiraderine ait şirketi basan ve sağa sola ateş açan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Çerkezköy'de eşinden ayrılmasına gerekçe olarak kayınbiraderini gösteren Muammer S., eşinin kardeşine ait fabrikayı basarak etrafa ateş açmış, zanlı dün İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yakalanmıştı. Muammer S. bugün Çerkezköy Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:16 Kaynak: İHA
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