Adıyaman'da Fabrika Binası Talep Toplama Çağrısı
Değerli Yatırımcı Size, Adıyaman'da cazip bir yatırım fırsatını duyurmak istiyoruz. Adıyaman'da, ayakkabı imalatçıları için toplam 20. 000 m² ve hazır giyim imalatçıları için toplam 20. 500 m² kapalı alana sahip fabrika binaları inşa edilecektir. Ayakkabı veya hazır giyim imalatı yapan ve istihdam taahhütünde bulunan firmalar, bu fabrikaları uygun maliyetle kiralayabilecektir
Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...
Adyaman_Fabrika_Yeri_Talep_Toplama_Cagrs. pdf
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Fabrika Binası Talep Toplama Çağrısı - Son Dakika