Fabrika Binası Talep Toplama Çağrısı - Son Dakika

Adıyaman'da Fabrika Binası Talep Toplama Çağrısı

Değerli Yatırımcı Size, Adıyaman'da cazip bir yatırım fırsatını duyurmak istiyoruz. Adıyaman'da, ayakkabı imalatçıları için toplam 20. 000 m² ve hazır giyim imalatçıları için toplam 20. 500 m² kapalı alana sahip fabrika binaları inşa edilecektir. Ayakkabı veya hazır giyim imalatı yapan ve istihdam taahhütünde bulunan firmalar, bu fabrikaları uygun maliyetle kiralayabilecektir

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Adyaman_Fabrika_Yeri_Talep_Toplama_Cagrs. pdf