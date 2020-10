Bu fabrikanın çalışanları spor yapmadan işinin başına geçemiyor - Son Dakika

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 650 çalışanı bulunan fabrikada çalışan işçiler, mesaiye fabrika önünde spor yaparak başlıyor.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomotiv yan sanayisinde faaliyet gösteren ve el aletleri üreten fabrikada işçilerin zinde çalışmalarını sağlamak amacıyla farklı bir projeye imza atıldı. 650 çalışanı bulunan fabrikada işçiler sabahları spor yapmadan iş başı yapamıyor. Her gün fabrika içerisinde yer alan bölüm çalışanları ayrı ayrı, ayda bir kez de toplu olarak tüm fabrika çalışanları fabrika bahçesinde birlikte sabahları egzersiz yapıyor. Çalışanlar, pandemi sebebiyle sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek her sabah egzersiz için yerlerini alıyor. Çalışanlar, egzersiz konusunda kendilerini yönlendiren spor uzmanının verdiği direktifler doğrultusunda vücutlarına esneklik kazandırabilecek hareketleri koordineli bir şekilde gerçekleştiriyor.

Bu uygulamanın uzun zamandır devam ettiğini ve şirket kültürü haline geldiğini ifade eden Kanca El Aletleri ve TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, bu hareketlerin çalışanların sağlığı için olduğunu belirtti. Çalışanların sabah daha mutlu bir şekilde iş başı yapmalarını amaçladıklarını ifade eden Kanca, başlattıkları uygulamanın işçiler üzerindeki etkilerinin gözle görülür şekilde yansıdığını dile getirdi.

"Bunu fabrikamızda uygulayalım diye düşündük"

İş seyahati için gittiği Japonya'da işçilerin spor yaptığını görünce örnek aldığını belirten Kanca, "Aslında bu bizim özellikle Japon tipi üretim dedikleri, özellikle Toyota'nın geliştirdiği sistem. Yıllarca bunu bize anlatıyorlardı, bizde derslerde okuyorduk, eğitimlerde okuyorduk, televizyonlarda, filmlerde, belgesellerde görüyorduk. Sonra ben bir zaman Japonya'ya gittim. Japonya'da bir otelde kalıyordum. Kaldığım otelin 25'inci katından aşağıya baktığımda otelin bahçesindeki inşaat işçilerinin sabahleyin bir daire içerisinde toplandığı ve o daire içerisinde ortada birisinin durduğunu ve spor yaptıklarını gördüm. Ben 25'inci kattayım, inşaat işçileri zeminde karınca gibi gözüküyorlar ve beş dakika, altı dakika boyunca spor yaptılar, ondan sonra işe başladılar. O zaman fiilen bunu gördüm ve dönünce dedim ki Kanca'da bunu uygulayalım diye düşündük, zaten hazırdık" dedi.

"Ayda bir sefer dışarıda topluca yapıyoruz"

Isınma ve egzersiz hareketlerinin her gün fabrika içerisinde yapıldığını ve ayda bir sefer hava durumuna göre dışarıda toplu egzersiz yapıldığını ifade eden Alper Kanca, "Aslında her gün işe gelen arkadaşlarımız işe başlamadan önce kendi takımlarıyla beraber fabrikanın içerisinde bir alanda sabah ısınma hareketleri yapıyor. Aynı zamanda o arkadaşların birbirlerini görmesi, yüzlerine bakması ve onların lideri olan takım liderinin de onlara sağlıklı mısın, iyi misin, bugün durumun nasıl diye sorması anlamına geliyor. Kendi aralarında da bir iletişim oluyor bu arada ama aynı zamanda da küçükte olsa bir spor yapıyorlar. Sabah işe geldiklerindeki o mahmurluk, evde hala uyanamamış olanlar var, henüz tam zihni açılmamış olanlar var, onların da uyanmasına vesile oluyoruz. Bir de tabii bedeni aynı zamanda işe hazır hale getiriyoruz, kasları işe hazır hale getiriyoruz. Biz çok faydasını gördük, bunu her gün şirkette uyguluyoruz. Havaların güzel olduğu dönemde yani bahar, yaz ve sonbahar dönemlerinde ayda bir gün dışarıda topluca yapıyoruz, bütün arkadaşlarımız 600-700 kişi beraber. Tabii şu andaki pandemi koşullarında maskeli ve mesafeye uygun bir şekilde yapıyoruz. Açık havada güzel de oluyor hep beraber, birbirimizi görüyoruz. Güzel bir sabah sporu yapıyoruz müzik eşliğinde. Bence çok güzel oluyor" diye konuştu.

"Hayatımızın bir parçası"

Bu uygulamanın insanların olduğu her alanda ve kurumda uygulanması gerektiğine dikkat çeken Kanca, "Bu bölgede başka firmalarda da benzer faaliyetler yapılmasını isterim ben. Aslında Türkiye genelinde bu iş yaygınlaşmalı, sadece şirketlerde değil bence öğretim kurumlarında, okullarda, üniversitelerde olmalı, insanın çok olduğu yerde olmalı. Bu iletişimi arttırıyor, insanların birbirini görmesini arttırıyor ve aynı zamanda da zaten şehir hayatındayız, çok az hareket ediyoruz. Birazcık hareket etmeyi, insanlara belirli hareketleri yapmayı öğretiyor, onları teşvik ediyor. Hem sağlıklı hem de insanları bence iletişime iten bir hareket. Bu çeşit çalışmaları yapan firmalar genellikle Japon kökenli ya da Kore Uzakdoğu kökenli firmalar. Bizim bölgemizde yani TOSB'da da Japon sermayeli şirketler var, onlar bunu yıllardan beri yapıyorlar. Onlarda bu sabah sporu, ısınma hareketleri yıllardan beri var. Bizde şöyle, tabii bir şeye alışmak kolay değil. Yani bütün hayatı boyunca bunları yapmadan yaşamış insanlar ilk başta zorlandılar, 'Ya nereden çıktı bu iş, niye biz bunu yapıyoruz, ne faydası var?' diye. Zaman içerisinde herkes bunun faydasını gördü ve alıştı. Şimdi hayatımızın bir parçası, yani doğal olarak her gün bu yapılıyor. İnsanlar bundan memnunlar, belki faydasını bazen unutuyorlar, onu da hatırlatıyoruz. Aylık açık havada yaptığımız toplantılarda insanlara da neden bunu yaptığımızı bir kez daha söylüyoruz ki onlar da bunu tekrar hatırlasınlar. Güzel oluyor, memnunlar. Bayramda hani bazı bölgelerde adet vardır herkes birbirinin elini sıkar, sıraya girer ve bir sonraki onun elini sıkar gibi herkesin birbirini gördüğü bir şey, biraz ona benziyor, biraz sosyaliteyi de arttıran bir şey" şeklinde konuştu. - KOCAELİ