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Fabrika çalışanlarına 6 bin doz aşı - Son Dakika

Fabrika çalışanlarına 6 bin doz aşı

16.08.2021 09:21
Fabrika çalışanlarına 6 bin doz aşı, System.String[]

Pandemi döneminde tedarik zincirinin durmaması adına önemli çalışmalara imza atan Torbalı Ticaret Odası, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte fabrika çalışanlarının aşılanması için kolları sıvadı.

Pancar ve Torbalı OSB ile oda binasında fabrika çalışanlarına 6 bin doz aşı yapıldı.

Pandemi sürecinde üyelerine her konuda destek veren Torbalı Ticaret Odası (TTO), tedarik zincirinin durmaması adına oda üyeleri ve fabrika çalışanlarına, İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle ilk aşı uygulamasını haziran sonunda başlatmıştı. Organize Sanayi Bölgesi müdürlükleri ve oda binasına binlerce fabrika çalışanı hastaneye gitmeden ilk aşılarını olmuşlardı. İkinci doz aşılar için geçtiğimiz hafta fabrikalara rendevu veren TTO binlerce üye ve fabrika çalışanına önemli bir hizmet verdi. Bazı büyük fabrikalarda da aşı uygulamasına destek koyan TTO'nun Başkanı Abdulvahap Olgun İlçe Sağlık Müdürü Göksel Aslan ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

PANDEMİDE HİÇ DURMADIK

Pandemi döneminde odanın yaptığı çalışmalar ile ilgili bilgi veren Olgun tüm süreçte sahada olduklarını ve her konuda üyelerine destek sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Olgun şunları söyledi: "Kriz masası kurarak alınacak COVİD-19 tedbirler ve işyerlerinde vaka çıkması halinde yapılacak çalışmaları koordine ettik. Odanın birikimini kredi olarak üyelerimize sunduk. Torbalı Kaymakamlığının Vefa Destek Grubuna dahil olarak ihtiyaç sahibi binlerce vatandaş ve aileye erzak yardımı yaptık. Torbalı Kaymakamlığı koordinasyonunda kısıtlama günlerinde de çalışma izin belgeleri dağıtarak tedarik zincirinin durmamasına önemli bir katkı koyduk."

Fabrika çalışanlarına 6 bin doz aşı

Hisarcık, Pandemi, Torbalı, Fabrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Fabrika çalışanlarına 6 bin doz aşı - Son Dakika


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