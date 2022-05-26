Fabrika çalışanlarına deprem gerçeği tatbikatla anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Fabrika çalışanlarına deprem gerçeği tatbikatla anlatıldı

26.05.2022 21:46

Fabrika çalışanlarına deprem gerçeği tatbikatla anlatıldı Düzce Valisi Cevdet Atay: "Tatbikatlarımızı 160 bin kişiye yaptırdık, yaptırmaya da devam ediyoruz"DÜZCE Düzce'de bir fabrikada AFAD gözetiminde deprem tatbikatı düzenlendi.

Fabrika çalışanlarına deprem gerçeği tatbikatla anlatıldı

Düzce Valisi Cevdet Atay: "Tatbikatlarımızı 160 bin kişiye yaptırdık, yaptırmaya da devam ediyoruz"

DÜZCE Düzce'de bir fabrikada AFAD gözetiminde deprem tatbikatı düzenlendi. Tatbikata katılan Düzce Valisi Cevdet Atay, "Tatbikatlarımızı 160 bin kişiye yaptırdık, yaptırmaya da devam ediyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılının 'Afet ve Tatbikat Yılı' ilan edilmesi çerçevesinde Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Ermop Sanayi Ürünleri Üretim fabrikasında deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikatta Düzce Valisi Cevdet Atay ve protokol temsilcileri de yer aldı. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde yapılan tatbikat, sirenlerin çalmasıyla başladı. Sesi duyar duymaz işlerini bırakan çalışanlar, deprem sırasında hayati öneme sahip "çök-kapan-tutun" pozisyonuna geçti. İşçiler, AFAD ekiplerinin yönlendirmesiyle binadan tahliye edildi.

"Bu yaptığımız tatbikatlarla 160 bin kişiye ulaştık"

Tatbikatların önemine değinen Düzce Valisi Cevdet Atay, "Geçen yıl eğitim yılıydı, bu yıl da tatbikat yılı. Okullarımızda, kamu binalarımızda, sitelerde, evlerde, fabrikalarda, iş yerlerinde bu tatbikatları yapmaya devam edeceğiz. Bu yaptığımız tatbikatlarla 160 bin kişiye ulaştık. Tatbikatlarımızı 160 bin kişiye yaptırdık, yaptırmaya da devam ediyoruz. Buradaki amacımız, vatandaşlarımızın doğal afetlerde yapılması gerekenlere karşı bilinçaltını oluşturup, büyük tehlikelerden, büyük sıkıntılardan en az hasarla kurtulmalarını sağlamak" dedi.

Fabrikada yapılan tatbikatın da verimli geçtiğini ifade eden Vali Atay, "Tatbikatı yerinde gördük, çok da memnun olduk. Vatandaşlarımız hazırlıklı. Özellikle 'çök-kapan-tutun' pozisyonuna vatandaşlarımız alıştı. Bunu artık akılımızdan çıkartmamamız gerekiyor. Çök, kapan ve tutunu hayatımızın her alanında unutmamamız gerekiyor. Bu bilinci yaygınlaştırmak için tatbikatlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Tatbikat, çalışanlarımızın bilgilerini güncellemek için iyi bir fırsat oldu"

Fabrika müdürü Nevruz Barut ise personellere belirli zamanlarda doğal afetlere ilişkin eğitimler verdiklerini belirterek, "AFAD ile birlikte fabrikamızda deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat, çalışanlarımızın bilgilerini güncellemek için iyi bir fırsat oldu. Çünkü deprem bölgesinde yaşıyoruz ve depremi hiçbir zaman unutmamamız gerektiği bilincinde olan bir firmayız. O yüzden bu deprem tatbikatını başarıyla gerçekleştirdik. Tatbikat sonrasında ise Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yangın tatbikatı yaptık. Firmamız zaten 6 aylık periyotlarla yangın tatbikatı yapan bir firma" dedi.

Fabrika çalışanlarına deprem gerçeği tatbikatla anlatıldı
Fabrika çalışanlarına deprem gerçeği tatbikatla anlatıldı
Fabrika çalışanlarına deprem gerçeği tatbikatla anlatıldı
Fabrika çalışanlarına deprem gerçeği tatbikatla anlatıldı

YORUMLAR
500
Helikopter düşmesi ağaç devrilmesi tatbikatı yapıldı Helikopter düşmesi ağaç devrilmesi tatbikatı yapıldı Fabrika çalışanlarına deprem gerçeği tatbikatla anlatıldı Fabrika çalışanlarına deprem gerçeği tatbikatla anlatıldı
Kaynak: İHA

Tatbikat, Fabrika, Düzce, AFAD, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Fabrika çalışanlarına deprem gerçeği tatbikatla anlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
21:46 Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını açıkladılar! İşte anlaşma sağlanan o Avrupa devi!
21:44 Denizli'de 51 yaşındaki kadın traktör kazasında yaşamını yitirdi!
21:26 Konseri iptal edilen Melek Mosso'ya, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den destek: Gideni götürür, sandık affetmez
21:23 Ülkemizde Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 5 hayatını kaybetti, bin 310 yeni vaka tespit edildi
21:22 İnternet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar gelebilir! Kanun teklifi Meclis'e sunuldu
21:20 Ünlü futbolcuya ihanet şoku! Sevgilisinin ortaya çıkan videosu kafa karıştırdı
20:08 Erdoğan başkanlığında toplanan MGK'dan yeni harekat sinyali: Operasyonlar milli ihtiyaçların gereği
20:06 Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Jesus'un yardımcısı Türkçe seslendi
19:42 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "Üzerimde bomba var" diye bağıran adamın kimliği ortaya çıktı!
19:22 Fenerbahçe'de kadroya alınmayan Mesut Özil'den şaşırtan açıklama! Oynamak istediği takımı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 21:58:16. #1.12#
SON DAKİKA: Fabrika çalışanlarına deprem gerçeği tatbikatla anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement