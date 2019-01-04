Son Dakika Haberleri: Fabrika Demirlerini Çalan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Fabrika Demirlerini Çalan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

29 dakika önce

Sinop'ta fabrika kirişlerini parçalayarak içindeki demirleri çalan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Fabrika Demirlerini Çalan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı, System.String[]
Sinop'ta fabrika kirişlerini parçalayarak içindeki demirleri çalan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boyabat-Kastamonu yolu üzerinde icra edilen devriye faaliyeti sırasında Salar köyü yakınlarında bulunan 15 yıldır faaliyette olmayan atıl durumdaki eski tuğla fabrikasında S.Ş., S.K. ve R.G. adlı şüpheliler balyozla fabrika kirişlerini parçalayarak içlerinde bulunan demirleri çaldıkları esnada suçüstü yakalandı. Olayda şahıslarla birlikte balyoz, levye, balta ve demir kesme makası da ele geçirildi.

Zanlılar, Boyabat Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:54 Kaynak: İHA

Kastamonu, Boyabat, Sinop, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyuşturucu Tacirleri, Drone ile Takip Edilerek Kıskıvrak Yakalandı Antalya'da Çevreye Rastgele Ateş Eden Kişi Özel Harekat Polisleri Tarafından Yakalandı

Manisa'da 'Swinger' Yöntemi ile Fuhuş Yaptıkları Tespit Edilen 18 Kişi Gözaltına Alındı Polis Memuru, Yaralı Şahinin Üzerine Yeleğini Örttü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 12:23:46. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fabrika Demirlerini Çalan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]