Fabrika Demirlerini Çalan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
29 dakika önce
Sinop'ta fabrika kirişlerini parçalayarak içindeki demirleri çalan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Sinop'ta fabrika kirişlerini parçalayarak içindeki demirleri çalan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boyabat-Kastamonu yolu üzerinde icra edilen devriye faaliyeti sırasında Salar köyü yakınlarında bulunan 15 yıldır faaliyette olmayan atıl durumdaki eski tuğla fabrikasında S.Ş., S.K. ve R.G. adlı şüpheliler balyozla fabrika kirişlerini parçalayarak içlerinde bulunan demirleri çaldıkları esnada suçüstü yakalandı. Olayda şahıslarla birlikte balyoz, levye, balta ve demir kesme makası da ele geçirildi.
Zanlılar, Boyabat Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - SİNOP
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:54 Kaynak: İHA
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