Fabrika duvarına çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü - Son Dakika

Bursa'nın Kestel ilçesinde yoldan çıkarak fabrika duvarına çarpan araçta bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Bursa- Ankara yolunun Kestel'e bağlı Babasultan köyü çatrağında meydana geldi. Muhiddin Ülger idaresindeki 16 ABU 218 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bulunan fabrikanın duvarına çarptı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti. - BURSA
Kaynak: İHA
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