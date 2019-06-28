Son Dakika Haberleri: Fabrika enjeksiyon makinesinden sızan dumanından 10'dan fazla kişi zehirlendi
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Fabrika enjeksiyon makinesinden sızan dumanından 10'dan fazla kişi zehirlendi

1 saat önce

Fabrika enjeksiyon makinesinden sızan dumanından 10'dan fazla kişi zehirlendiSAMSUN - Samsun'da Organize Sanayi Bölgesinde bir plastik fabrikasında enjeksiyon makinesinden sızan dumandan etkilenen 10'dan fazla kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Fabrika enjeksiyon makinesinden sızan dumanından 10'dan fazla kişi zehirlendi
SAMSUN - Samsun'da Organize Sanayi Bölgesinde bir plastik fabrikasında enjeksiyon makinesinden sızan dumandan etkilenen 10'dan fazla kişi zehirlenerek hastanelik oldu.
Fabrika enjeksiyon makinesinden sızan dumanından 10'dan fazla kişi zehirlendi
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:09 Kaynak: İHA
Samsun, 3. Sayfa
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