Fabrika fareleri yakalandı - Son Dakika
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Fabrika fareleri yakalandı

20.07.2022 10:08
Fabrika fareleri yakalandı

Malatya'da fabrikalardan inşaat demirleri ile enerji ve nakil kablolarının çalınması olayları ile ilgili 4 kişi yakalandı.

Malatya'da fabrikalardan inşaat demirleri ile enerji ve nakil kablolarının çalınması olayları ile ilgili 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilşyurt ilçesindeki Organize sanayi bölgesinde bulunan fabrikalardan inşaat demiri, enerji ve nakil kabloları hırsızlıkları üzerine İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yeşilyurt Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonla Ü.K., O.K., C.Ö. ve H.Ş. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şahıslardan Ü.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, O.K., C.Ö. ve H.Ş. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fabrika fareleri yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fabrika fareleri yakalandı - Son Dakika
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