Son Dakika Haberleri: Fabrika gece bekçisini öldüren şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Fabrika gece bekçisini öldüren şüpheli tutuklandı

Fabrika gece bekçisini öldüren şüpheli tutuklandı

1 saat önce

MALATYA'da, plastik fabrikasında bekçi olan İsmet Balıkçı'yı (77), bıçaklayarak öldüren ve polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fabrika gece bekçisini öldüren şüpheli tutuklandı, System.String[]

MALATYA'da, plastik fabrikasında bekçi olan İsmet Balıkçı'yı (77), bıçaklayarak öldüren ve polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen cumartesi günü, organize sanayi bölgesinde (OSB) meydana geldi. Fabrika bekçisi İsmet Balıkçı'nın yanına, gelen ve daha önceden husumetli olduğu öğrenilen bir kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. İsmet Balıkçı, kavgada bıçaklanarak yaşamını yitirirken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Uzun süre haber alamayan yakınlarının jandarmaya başvurusuyla Balıkçı'nın cesedi fabrikada bulundu. İsmet Balıkçı'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından adli tıp birimi morguna götürüldü. Soruşturma başlatan jandarma ise çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Ekipler, İsmet Balıkçı'nın ölümüne sebep olduğu iddia edilen ve ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:40 Kaynak: DHA
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