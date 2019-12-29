Fabrika genel müdürü, personeli ile Turgutlu'da okul boyadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fabrika genel müdürü, personeli ile Turgutlu'da okul boyadı - Son Dakika

Fabrika genel müdürü, personeli ile Turgutlu'da okul boyadı

6 saat önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Yol-Bak firmasının genel müdürü Muharrem Çalışkan öncülüğündeki fabrika çalışanları, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İhsan Erturgut İlkokulunun boya badana işlerini yaptı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Yol-Bak firmasının genel müdürü Muharrem Çalışkan öncülüğündeki fabrika çalışanları, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İhsan Erturgut İlkokulunun boya badana işlerini yaptı.

İhsan Erturgut İlkokulu Müdürü Fatih Adıgüzel, okulun bir-iki sınıfının boya işleri için Muharrem Çalışkan'dan destek istedi.

Çalışkan, Adıgüzel'e okulun tümünü boyayacakları sözü verdi. Çalışkan ve beraberindeki fabrika çalışanları ilkokula gelerek, duvarları boyadı.

Okul müdürü Fatih Adıgüzel, Çalışkan ve personeline teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Okulumuzda bir-iki sınıfımızın boya ihtiyacı vardı. Bir arkadaşımızın vasıtası ile Muharrem Bey'le tanıştık ve 'İki sınıfımızı boyayabilir misiniz' diye ricada bulunduk. Muharrem Bey de 'Hayır, iki sınıfı boyayamam' dedi. Böyle bir cevap alınca 'O zaman bir sınıfı boyayın' dedik. Muharrem Bey de 'Hayır, ben boyamışken bütün okulu boyarım' dedi. Gerçekten de bütün okulumuzu boyadı. Muharrem Bey'e teşekkür ediyorum, yapmış olduğu büyük bir gönül işi."

"Kahvehanelerde vakit geçireceğimize başkalarını mutlu edelim"

Muharrem Çalışkan da personeliyle beraber bir hayır işinde yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Çalışkan, " 'Önce hizmet' diyerek boş vakitlerimizde kahvehanelerde ya da başka yerlerde vakit geçireceğimize bu tür işlerle hem kendimizi hem de başkalarını mutlu edelim istiyoruz. İnşallah hayırlı bir iş yapıyoruzdur. Hocalarımız da beğendilerse ne mutlu bize." dedi.

Fabrika genel müdürü, personeli ile Turgutlu'da okul boyadı

Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:48 Kaynak: AA
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