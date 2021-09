Fabrika gibi çalışan ilçeden günde 100 ton hamsi Anadolu'ya sevk oluyor

Akçakoca'da her bir balıkçı gırgırı adeta fabrika gibi çalışıyor

DÜZCE - Türkiye'nin dört bir yanından gelerek Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçı barınağına kamp kuran balıkçılar, günde 100 ton Hamsi Anadolu'ya sevk ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı olan sahil ilçelerinden Akçakoca'ya gelen balıkçı gırgırları, 1 Eylül'de açılan balık avı sezonu ile birlikte adeta bir fabrika gibi çalışıyor. 50 ile 60 kişi çalıştıran balıkçı gırgırları, denizden kasalarla balıkla dönerek günde 100 ton hamsiyi Anadolu'nun çeşitli illerine sevk ederek ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Balıkçı barınağına yanaşan tırlar ve kamyonlar, Karadeniz'in sularında avcılar tarafından yakalanan balıkları yüklenerek sabahın erken saatlerinde yola çıkarak Anadolu'nun dört bir yanına balık yetiştiriyor.

Karadeniz bölgesi genelinden teknelerinin Akçakoca'ya kamp kurduklarını ve her bir teknenin fabrika gibi çalıştığını söyleyen Akçakoca Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Mustafa Karakaş, "Balıkçı teknelerinin her birinde 50 ile 60 kişi çalıştırarak istihdam ediyoruz. Bu çalışan balıkçılar, karaya adım attıklarında her türlü ihtiyaçlarını Akçakoca esnafından karşılıyorlar. Ekmeğinden, iç çamaşırına kadar tüm ihtiyaçlarını Akçakoca'dan karşılıyorlar" dedi.

"Günde 100 ton hamsi çıkarılıyor"

Av sezonunda hamsi avının kendilerini memnun ettiğini dile getiren Karakaş, "Henüz havaların tam soğumamasına rağmen günde 100 ton hamsi çıkarılıyor ve Anadolu'ya sevk oluyor. Balıkçılık sektörü hem istihdam olarak hem de ekonomi olarak ülkemize büyük katkı sağlamaktadır. Ayrıca Akçakoca ilçemize büyük ekonomik katkı sağlamaktadır. Akçakoca balıkçı barınağının küçük olması sebebiyle mağdur oluyoruz. Daha büyük bir balıkçı barınağına ihtiyacımız var" diye konuştu.