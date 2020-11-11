Fabrika gibi çalışan okulun yıllık cirosu 800 bin TL - Son Dakika

Fabrika gibi çalışan okulun yıllık cirosu 800 bin TL

11.11.2020 11:56
Fabrika gibi çalışan okulun yıllık cirosu 800 bin TL, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ders Aletleri Yapım Merkezi (DAYM) için yılda 7 bin 500 adet sıra, 990 adet öğrenci dolabı, 459 adet öğretmen masası ve sandalyesi ile 330 adet öğretmen dolabı imalatıyla, bölgenin en fazla üretim yapan okulu oldu.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ders Aletleri Yapım Merkezi (DAYM) için yılda 7 bin 500 adet sıra, 990 adet öğrenci dolabı, 459 adet öğretmen masası ve sandalyesi ile 330 adet öğretmen dolabı imalatıyla, bölgenin en fazla üretim yapan okulu oldu. Okulun yıllık cirosunun 800 bin TL olduğu bildirildi.

Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereğince, Ders Aletleri Yapım Merkezi'nin (DAYM) siparişlerinin, Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi döner sermayesi işletmesi tarafından üretiminin hızla devam ettiği bildirildi. 2020 yılı Mayıs ayında başlatılan üretimde, bin 410 takım ilkokul sırası, 120 takım öğretmen masası ve sandalyesi, 180 adet öğrenci dolabı, 60 adet öğretmen dolabı tamamlanıp teslim edildi.

Metal teknolojisi bölümünde çalışan 11'inci sınıf öğrencisi Talha Aytekin, günlük 50 ile 60 arasında sıranın kaynak işlerini yaptığını belirterek, mesleğini yapmaktan ve kendi okulunda çalışmaktan gurur duyduğunu ve çok mutlu olduğunu ifade etti.

Metal atölyesi öğretmeni ve şefi Semih Ceylan, temizlenerek gelen sıra iskeletinin elektrostatik toz boya ile boyama işlemlerinin yapıldığını belirtti. Ceylan, döner sermaye ile 7 bin 500 sıranın boyama işini yaptıklarının ifade etti.

Teknik Müdür Yardımcısı Murat Şahin, "Üretim malzemeleri yarı mamul olarak geldi. Metal atölyesinde ölçüm ve kesimlerini yapıp, ilk önce boru bükme makinemizde bükümleri, sonrasında kaynak işleriyle imalatına başladık. Çalışmalara öğrencilerimizin de katılımıyla, temizlik ve boyama ünitesine geçtik. Fırından çıkan ürünleri mobilya bölümüne gönderip, orada montaj işlemlerinin yapılmasını sağladık. Ege bölgesinde, en çok üretim yapan bir okul olduk. Yeterli olan kapasitemizle 7 bin 500 takım sıra üretmeye devam ediyoruz" dedi.

GÜNDE 40 TABAKA MALZEME KESİMİ İLE 330 ÖĞRETMEN DOLABI

Üretim çalışmalarının, okul saatleri sonrasında ve Cumartesi günleri yapıldığını belirten Metal İşleri Şefi Semih Ceylan, öğrencilerin okula olan ilgi ve motivasyonlarını artırma amacıyla yapılan faaliyetlerin, bir avantaj oluşturduğunu ifade etti.

Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mesut Küçükçakır, sıra üretiminde kullanılan boru bükme makinesinin, işin can damarı olduğunu söyledi. Küçükçakır, makinenin Bursa'daki bir firma tarafından hibe edildiğinin belirterek, eğitime destek veren iş insanları sayesinde meslek liseleri'nin daha da önem kazanmaya devam edeceğini ifade etti.

Bölgede üretimi istenen tüm sıralara talip olduklarını belirten Teknik Müdür Yardımcısı Murat Şahin, alınan siparişlerle okullarının bir fabrika gibi hizmet ettiğini belirtti.

Mobilya Bölümü öğretmeni ve atölye şefi Mustafa Tor, günde 40 tabaka malzeme kesimi ile 330 öğretmen dolabı ve 990 öğrenci dolabı imalatına devam ettiklerini belirtti.

ÖĞRENCİLER, DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA ÜCRETLİ OLARAK ÇALIŞIYOR

Kesilen dolap malzemelerinin montajında görevli olan mobilya bölümü öğretmeni ve şefi Mustafa Erbecer, yaklaşık 450 dolabın montajının tamamlandığını belirterek, bantlama, montaj ve ebatlama işlerini öğrencilerle birlikte yaptıklarını ifade etti.

Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Alan Şefi Baysal Obut, "Metal işleri bölümünde imalatı tamamlanan ürünlerin pabuç çakılması, ahşap montaj kısımları bu atölyede öğrencilerimizle beraber tamamlıyoruz. Öğrencilerimiz, döner sermaye kapsamında ücretli olarak çalışıyorlar. Bu tür çalışmalar öğrencilerimizin mesleki motivasyonu bakımından çok önem arz ediyor. Pandemi döneminin başlangıcından itibaren üretime devam ediyoruz. Meslek liselerinin elektriğinin hiçbir zaman kapanmaması, ışığının sönmemesi gerekiyor. Fabrika gibi üretime devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mobilya bölümü öğrencilerinden Ramazan Güler, imalattan gelen sıraların pabuç kısımlarının montajını yaptığını söyledi.

Öğrencilere, kendi alanlarındaki çalışmaları sevdirmekle işe başladıklarını belirten Okul Müdürü Mesut Küçükçakır " Öğrencilerimiz, üretimdeki çalışma hazzı ile mutlu oluyorlar, kendi ürettiklerini gördükleri için de ayrıca meslek liseli olmaktan gurur duyuyorlar. Amacımız hem öğrencilerin mesleki gelişimini sağlamak, hem de ekonomik olarak ailesine bir katkı sağlamak. Meslek liseleri fabrika gibi çalışmakta olup, öğrencilerin meslek liselerini tercih etmesindeki önemli faktörlerden biridir" diye konuştu.

(Mehmet Emin İncekulak/İHA)

Fabrika gibi çalışan okulun yıllık cirosu 800 bin TL
Fabrika gibi çalışan okulun yıllık cirosu 800 bin TL
Fabrika gibi çalışan okulun yıllık cirosu 800 bin TL
Fabrika gibi çalışan okulun yıllık cirosu 800 bin TL
Fabrika gibi çalışan okulun yıllık cirosu 800 bin TL
Fabrika gibi çalışan okulun yıllık cirosu 800 bin TL
Fabrika gibi çalışan okulun yıllık cirosu 800 bin TL

Anadolu Lisesi, Türk Lirası, Simav, Atama, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fabrika gibi çalışan okulun yıllık cirosu 800 bin TL - Son Dakika Ekonomi


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