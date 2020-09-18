Fabrika gibi çalıştılar, 162 bin maske ve 6 ton dezenfektan ürettiler - Son Dakika

Fabrika gibi çalıştılar, 162 bin maske ve 6 ton dezenfektan ürettiler

Fabrika gibi çalıştılar, 162 bin maske ve 6 ton dezenfektan ürettiler Aydın'da yeni eğitim-öğretim döneminde Covid-19 tedbirlerine uygun şekilde hazırlanan okullara Karacasu Kaymakamlığı bünyesinde kurulan atölyede maske ve dezenfektan desteği sağlandı.

Fabrika gibi çalıştılar, 162 bin maske ve 6 ton dezenfektan ürettiler

AYDIN - Aydın'da yeni eğitim-öğretim döneminde Covid-19 tedbirlerine uygun şekilde hazırlanan okullara Karacasu Kaymakamlığı bünyesinde kurulan atölyede maske ve dezenfektan desteği sağlandı. İl genelindeki ilkokul ve anaokullarına özel olarak hazırlanan 162 bin maske ve 6 ton dezenfektan malzemesi ilk bir ayda kullanılmak üzere Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecek.

Aydın'ın Karacasu İlçe Kaymakamı Ahmet Soley'in öncülüğünde yaklaşık 3 ay önce kurulan cerrahi maske ve dezenfektan üretim atölyeleri bu kez anaokulu ve ilkokul öğrencileri için üretim yaptı. 21 Eylül'de yeni eğitim ve öğretim yılına başlayacak olan öğrenciler için yoğun bir tempoda üretilen 162 bin adet özel maske ve 6 ton dezenfektan hafta sonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecek. Karacasu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde yaklaşık 3 ay önce kurulan maske ve dezenfektan üretim atölyeleri bugüne kadar özellikle ilçe bazında üretim yaparak virüsle mücadeleye katkı sağlamıştı. Pandemiden etkilenen ağırlıklı olarak kadınların oluşturduğu 44 kişilik ekip tarafından iktisadi işletmede üretilen maske ve temizlik malzemeleri Covid-19 ile mücadelede sağladığı desteği bu kez çocuklar için gerçekleştirdi.

Karacasu Belediyesi'nin de yer desteğiyle kurulan Sevgi Eli Cerrahi Maske ve Dezenfektan Üretim Atölyelerinde çalışan 44 kişi, tamamen hijyenik şartlarda ürettikleri ürünler sayesinde hem pandemi ile mücadeleye katkı sağlıyor hem de gelir elde ediyor.

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Kaymakamlık bünyesinde kurulan vakıf iktisadi işletmesinin bu kez anaokulu ve ilkokul öğrencileri için üretim yaptığını, ilk bir ayda kullanılmak üzere toplam 162 bin adet özel maske ve 6 ton dezenfektanın hafta sonunda İl Milli eğitim Müdürlüğüne teslim edileceğini söyledi. Kaymakam Soley, "Kurumlara maske ve dezenfektan desteği sağlamak, aynı zamanda da pandemi nedeniyle etkilenen vatandaşlarımıza iş imkanı sağlamak amacıyla Karacasu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde kurulan Sevgi Eli Cerrahi Maske ve Dezenfektan Üretim Atölyelerimizdeki 44 çalışanımızla günlük ortalama 20 bin maske ve 5-6 ton civarında da dezenfektan üretiyoruz. Covid-19 ile mücadele için öncelikle ilçemiz için başlatmış olduğumuz çalışmalarımız kurumların talebi ile artarak devam ediyor. Şimdi de Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verilmek üzere anaokul ve ilkokul öğrencilerimiz için maske ve dezenfektan ürettik. 21 Eylül'de bunlar çocuklarımıza dağıtılacak. Yeni eğitim-öğretim yılı boyunca da öğrencilerimiz ve kurumlarımız için üretime devam edeceğiz. Ürettiğimiz maskeler çocuklarımızın yaş düzeyine göre hazırlandı" dedi.

Fabrika gibi çalıştılar, 162 bin maske ve 6 ton dezenfektan ürettiler

Koronavirüs, Karacasu, Atama, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 14:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fabrika gibi çalıştılar, 162 bin maske ve 6 ton dezenfektan ürettiler - Son Dakika

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