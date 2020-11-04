Fabrika gibi eğitim merkezi

"İŞGEM Mesleki Eğitimle Büyüyor' projesi kapsamında yakın zamanda Malatya 2. OSB'de inşasına başlanacak eğitim merkezi fabrika gibi çalışacak. Merkezin model çalışmaları için Ankara ve Konya'da incelemelerde bulunan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Yeni eğitim merkezimiz nitelikli iş gücü fabrikası gibi çalışarak, gençlerimize iş garantili eğitim fırsatı sunacak" dedi.

MTSO tarafından hazırlanarak Fırat Kalkınma Ajansı'na (FKA) sunulan yaklaşık 13 Milyon TL değerindeki proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 9 Milyon TL hibe almaya hak kazandı. Başkan Sadıkoğlu, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ve FKA ekibi ile birlikte kısa süre içinde inşaatına başlanacak merkez için, Türkiye'nin bu alandaki iki önemli merkezi olan, Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi (ASOSEM) ve Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü'nde incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Sadıkoğlu, 'İŞGEM Mesleki Eğitimle Büyüyor' projesi kapsamında kurulacak merkezde iş garantili eğitim olanağını sunulacağını ve burada eğitimlerini tamamlayan vatandaşların 3 ila 6 ay gibi kısa sürede iş bulma fırsatı sağlanacağını söyledi.

Projenin üniversite ve meslek lisesinden mezun olan ancak herhangi bir iş tecrübesi bulunmayan gençlere umut olacağını ifade eden Sadıkoğlu, "Üretimin kalbi konumundaki OSB'mizde, pratiğe dayalı eğitimlerle sanayi ve hizmet sektörü için nitelikli gençler yetiştirerek hem OSB'mizde hem de şehir merkezindeki işletmelerimizde istihdam etmeyi hedefliyoruz. Bu sayede, üretime katacağımız profesyonel iş gücü ile şehrimiz sanayisini bölgedeki diğer sanayi bölgeleri arasında daha rekabetçi bir konuma getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Nitelikli iş gücü fabrikası"

Malatya TSO tarafından hazırlanan 13 milyon TL bedelli proje için 9 milyon TL gibi ciddi bir hibe almaya hak kazanıldığını hatırlatan Sadıkoğlu, proje kapsamında inşa edilecek eğitim merkezinin yapımına kısa süre içerisinde başlanacağını söyledi. Türkiye'nin bu alandaki öncü merkezlerinde incelemelerde bulunarak Malatya'ya kazandıracakları eğitim merkezi için en doğru planı oluşturma gayretinde olduklarını ifade eden Sadıkoğlu, "Ulusal çapta nitelikli iş gücü sorununa çözüm bulmak, yalın üretim ile verimliliği arttırmak açısından oldukça gelişmiş bir eğitim merkezi olan ASOSEM, Malatya OSB'de kuracağımız eğitim merkezimiz için önemli bir model olacak. Üniversite ve sanayi iş birliğini oldukça sağlam bir temele oturtan Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü'nde de hayranlık veren çalışmalarla karşılaştık. MTSO yönetimi olarak bizler de geleceğe kalıcı eserler bırakmak istiyoruz. Bu ve benzer çalışmalardaki gözlemlerimiz ile OSB'mizde inşa edeceğimiz yeni eğitim merkezimizi bir nevi nitelikli iş gücü fabrikası şeklinde planlayıp inşa edeceğiz. Sanayimizin ve hizmet sektörünün hangi alanlarda personel açığı olduğunu iyi biliyoruz. Belirli bir strateji ile bu alanlara sürekli olarak alanında donanımlı personel sağlayarak, insanlarımızın iş sahibi olmasını, iş verenimizin ise nitelikli personele ulaşmasını sağlayacağız. Günübirlik projeler değil geleceği olan ve şehrimiz insanının bütününe fayda sağlayacak projeler üretme gayretindeyiz. Sürekli gelişime açık olan ve önümüzdeki yıllarda büyük bir akademi hüviyetine bürünecek olan projemize büyük önem veriyoruz" diye konuştu. - MALATYA