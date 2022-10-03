Fabrika gibi lise: 77 okulun spor malzemeleri bu okulda yapılıyor - Son Dakika
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Fabrika gibi lise: 77 okulun spor malzemeleri bu okulda yapılıyor

03.10.2022 11:52
Fabrika gibi lise: 77 okulun spor malzemeleri bu okulda yapılıyor

Adeta bir fabrika gibi çalışan Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, Bingöl ve Tunceli'deki toplam 77 okulun spor malzemelerini hazırlayarak hem öğreniyor hem de harçlıklarını çıkartıyor.

Adeta bir fabrika gibi çalışan Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, Bingöl ve Tunceli'deki toplam 77 okulun spor malzemelerini hazırlayarak hem öğreniyor hem de harçlıklarını çıkartıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolle, okulların bazı ihtiyaçları artık meslek lisesi öğrencileri tarafından karşılanıyor. Hem daha az maliyet hem de öğrencilerin el becerilerinin daha fazla gelişmesine olanak sağlayan proje sayesinde öğrenciler de harçlıklarını çıkartmış oluyor. Bu çerçevede Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bingöl ve Tunceli'deki 39 okula basketbol potası, 38 okula ise masa tenisi masası yapımına başladı. Piyasaya göre daha ucuza mal ettikleri ürünleri okullara yetiştirmenin gayreti içerisinde olan lise adeta bir fabrika gibi çalışıyor.

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Okul Müdürü Ahmet Aşar, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yaptığımız protokolde Bingöl ve Tunceli'de 39 tane okulun basketbol potalarını ile 38 okulun masa tenisi masalarının üretimlerini yapıyoruz. Bu sayede öğrencilerimizin el becerisi daha fazla gelişmiş olmakla birlikte harçlıklarını da çıkarmış oluyor. Aile bütçesine katkıda bulunmuş oluyorlar. Bizler Bingöl'ün özellikle metal ve mobilya sektöründeki birçok alanda öğrencileri yetiştirip ara eleman ihtiyaçlarını karşılamış oluyoruz. Öğrencilerimiz, buradan mezun olduktan sonra sanayide düzgün bir şekilde işbaşı eğitimlerini aldıktan sonra istihdam ediliyor" dedi.

"AMACIM KENDİ İŞİMİN SAHİBİ OLMAK"

Bingöl Meslek Lisesi Metal Bölümü öğrencilerinden Emirhan Kuyuldar, "Hem okulumu okuyorum hem de aileme yardımcı oluyorum. Kendi harçlığımı çıkarıyorum. Amacım ileride kendi mesleğimi elime alabilmek ve kimseye muhtaç olmamak. Kendi işimin sahibi olmak istiyorum, hayallerim o yönde. Okulumuzda elektrik, mobilya, makine gibi birçok bölüm var. Ben metal bölümü öğrencisiyim. Çünkü bu bölümün benim için daha iyi olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

(Remzi Burulday - İHA)

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Kaynak: İHA

Tunceli, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fabrika gibi lise: 77 okulun spor malzemeleri bu okulda yapılıyor - Son Dakika

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