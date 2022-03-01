FABRİKA GİBİ LİSENİN YILLIK CİROSU 1.7 MİLYON LİRA - Son Dakika

NİĞDE'de 1944 yılından beri fabrika gibi hizmet veren Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2021 yılında 1,7 milyon ciro elde ederken, öğrencilere 85 bin TL ödeme yapıldı.

Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, atölyelerinde metal ve mobilya atölyelerinde imal ediyor. Üretilenler satılarak hem gelir elde ediliyor hem de öğrencilerin meslek sahibi olması sağlanıyor. Bacasız bir fabrika gibi çalıştıklarını belirten Okul Müdürü Hüseyin İşbaşar, 2021 yılında 1,7 milyon TL ciro elde ettiklerini ve döner sermaye çalışmaları kapsamında öğrencilere toplamda 85 bin TL ödeme yapıldığını belirtti.

NİĞDE'NİN EN ESKİ OKULU

Niğde'nin en eski okullarından biri olduklarını ifade eden Okul Müdürü Hüseyin İşbaşar, Okulumuz 1944 yılından iş gücü piyasasına kalifiye eleman yetiştirme misyonuyla eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Okulumuz 7 alanda 107 öğretmen ve idareci, yaklaşık 1000 öğrenci ile eğitim öğretime devam etmektedir? dedi.

2021 YILINDA 1,7 MİLYON TL CİRO ELDE ETTİLER

Koronavirüse rağmen 2021 yılında döner sermaye kapsamında 1.7 milyon ciro elde ettiklerini belirten İşbaşar, 'Döner sermaye çalışmalarında 5 alan 29 öğretmen ve 70 öğrencimiz görev almış, üretim faaliyetlerinin içerisinde doğrudan bulunmuştur. 2021 yılı içerisindeki döner sermaye çalışmaları kapsamında öğrencilerimize toplamda 85 bin TL ödeme yapılmıştır. Öğrenciler hem el becerilerini geliştiriyor hem de piyasanın istediği kalitede ürünleri üretme tecrübesi elde ediyor. Niğde'nin yanı sıra çevre illerde yeni açılan okullar için sıra ve masalar ile diğer eğitim gereçleri üretiliyor. Eğitim sayesinde kalifiye personel olarak yetişen öğrenciler, döner sermayeden kendilerine yapılan ödemeyla okul harçlığını çıkarıyor. Bin öğrencinin eğitim gördüğü okulumuzda metal teknolojileri ile mobilya iç mekan bölümünde 160 öğrencimiz bulunuyor. Öğrencimizin her birine döner sermayeden aylık ortalama 350 ile 450 lira arasında ödeme yapıyoruz. En önemlisi mezun olunca hepsi birer meslek sahibi oluyor. Yılsonunda özel sektörden öğrencilerimize yoğun talep geliyor. Öğrencilerimiz en iyi şekilde meslek öğrendiği için çok rahat bir şekilde iş imkanına kavuşuyor diye konuştu.

55 OKULUN KÜTÜPHANESİ BU OKULDA İMAL EDİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi kapsamında Niğde'de 55 okulun kütüphanesini yaptıklarını ifade eden Müdür İşbaşar, şunları kaydetti İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında mobilya ve metal teknolojileri alanları işbirliğiyle kent genelinde kütüphanesiz 55 okula kütüphane kazandırılmıştır. Ayrıca Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin kompanzasyon panolarının yapımı, tadilatı ve tasarımı işlemleri de okulumuz elektrik-elektronik teknolojisi alanı tarafından gerçekleştirilmektedir. Kent genelinde bulunan bütün okullarımızdaki Fatih Projesi akıllı tahtalarının tadilat tamirat işlemleri de elektrik-elektronik teknolojisi alanı öğrenci ve öğretmenleri tarafından gerçekleştirilecektir.

ÖĞRENCİLER UYGULAYARAK ÖĞRENMEYİ SEVİYOR

Mobilya ve İç Dekorasyon Alan Şefi Hacı Tekin ise, şunları söyledi

Bölümümüzde 7 öğretmen 2 teknisyen olmak üzere yaklaşık 90'a yakın öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizden 45'i döner sermaye işlemlerinde çalışıyorlar ve yaklaşık 4 aydır da ücretlerini alıyorlar. Ayrıca öğrencilerimiz para kazanmanın yanı sıra beceri sahibi ve öğrenmeleri bir üst seviyeye çıkmış oluyor. Öğrencilerimiz bu durumdan memnun çünkü öğrenci uygulayarak öğrenmeyi seviyor.