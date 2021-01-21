Fabrika gibi okul - Son Dakika

Fabrika gibi okul

21.01.2021 10:42
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Gümüşhane'de 75 yıl önce kurulan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin atölyelerinde öğrencilerin öğretmenleriyle ürettiği sıralar Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor.

Gümüşhane'de 75 yıl önce kurulan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin atölyelerinde öğrencilerin öğretmenleriyle ürettiği sıralar Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor.

Kent merkezinde 1946 yılından beri faaliyet gösteren ve bugüne kadar sanat okulu misyonuyla binlerce öğrenci yetiştiren Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okuldaki iş atölyelerinde öğrencilerini meslek sahibi ediyor.

Bu yıl 341 öğrencinin bulunduğu okulda 9.sınıftan itibaren mesleki eğitim uygulanırken, uzaktan eğitim yapılan salgın döneminde velilerin izin vermesi şartıyla öğrenciler okullardaki iş atölyelerinde çalışarak hem meslek sahibi oluyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Duvarlarında "Duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam öğrenirim" yazılı atölyelerinde farklı projelerle hem öğrencilere meslek öğreten hem de ailelerinin ekonomilerine katkı sağlayan okulda okuyan öğrenciler öğretmenleriyle birlikte il genelindeki okulların donatım malzemelerini mobilya bölümünde üretirken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sipariş verilen 2 bin 500 sıra, sandalye ve kürsü üretilerek diğer illere gönderildi, elektrik bölümü öğrencileri ise il genelindeki 64 okulun güvenlik kamera sistemini kurdu.

Geçtiğimiz yıl başlayan Covid-19 salgını nedeniyle maske üretiminde de önemli bir misyon yüklenen okulda gönüllü olarak çalışan öğretmenlerle birlikte salgının yoğun olduğu dönemde gövde kesimleri, katlanması, sterilizasyonu ve paketleme işi yapılarak şehrin ilk etaptaki maske ihtiyacı karşılandı.

Pandemi döneminde uzaktan eğitim olmasına rağmen atölyelerde öğrencilerle birlikte hem iş güvenliği hem de pandemi kurallarına uygun olarak çalışmalarına devam eden okul Doğu Karadeniz Bölgesi'nin imalat noktalarından birisi oldu.

Bu süreçte okulda öğretmen ve öğrenciler tarafından üretilen 2 bin 500 öğretmen kürsüsü, sandalyesi, öğrenci masası ve oturak Bakanlıktan gönderilen nakliye araçlarına yüklenerek yine Bakanlığın belirlediği yerlere gönderiliyor.

"ÖNCELİKLİ AMACIMIZ ÇOCUKLARIMIZIN İYİ BİR MESLEK EĞİTİMİ ALARAK HEM İLİMİZİN HEM DE ÜLKEMİZİN ARANAN MESLEK ELEMANI OLMASI"

Okul Müdürü Selçuk Oral, kuruldukları 1946 yılından itibaren Gümüşhane'de sanat okulu misyonuyla eğitim öğretim faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, "75 yıllık köklü bir okul olarak öncelikli amacımız çocuklarımızın iyi bir meslek eğitimi alarak hem ilimizin hem de ülkemizin aranan meslek elemanı olması için eğitim öğretim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu bağlamda da döner sermaye işletmemizi aktif bir şekilde çalıştırmaktayız. Özellikle son 2 yıldır ilimizin hem de bölgemizin sayılı döner sermaye işletmelerinden birinin olmasının gururunu taşımaktayız. Öğrencilerimizin gerçek işlerde mesleki eğitim almalarını, okulumuzda okuduğu teorik eğitimleri mesleki döner sermaye işletmemizle birlikte gerçek işlerde daha iyi bir uygulamayla birlikte pekiştirmelerini sağlamaktayız" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ders Araçları Yapım Merkezi ile yaptıkları protokol çerçevesinde Doğu Karadeniz Bölgesi'nin imalat noktalarından birisi olduklarını kaydeden Oral, "Bu bağlamda 2 bin 500 sıranın imalatını tamamladık ve bölgemizdeki illere sevkiyatını gerçekleştirmeye başladık. Rize'ye, Giresun'a, Ordu'ya, Bayburt illerine şu anda ilk sevkiyatını yaptık. Böylelikle pandemi sürecinde hem salgın şartlarını göz önünde bulundurarak hem gerekli iş güvenliği tedbirlerini alarak çocuklarımızın mesleki eğitimlerini uzaktan eğitimle devam ederken uygulama yapma şansı sağlamış olduk" diye konuştu.

"SALGIN DÖNEMİNDE MESLEK LİSELERİ DAHA ÇOK ÖN PLANA ÇIKTI"

Salgın döneminde en çok göz önüne gelen okulların meslek liseleri olduğunu ifade eden Oral, "Bu süreçte özveriyle çalışmaları meslek liselerini bir adım daha ön plana çıkardı. Gönüllü olarak çalışan öğretmenlerimizle birlikte salgın döneminde ilimizin ihtiyacı olan maskelerin gövde kesimlerini, katlamasını, sterilizasyonu ve paketleme işlerini yaptık. Bu işlerde çalışırken hem öğrencilerimizin okulla olan bağlarını kuvvetlendiriyoruz hem mesleki yeterliliklerini artıyoruz hem de bir nebze de olsa aile ekonomilerine katkıda bulunmuş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Oral, Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB arasında imzalanan protokol kapsamında 81 ilde yer alan 81 proje okulundan birisi ve yine Bakanlığın yürüttüğü bin okul projesi kapsamına da dahil olan Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin döner sermaye işletmesinde çalışan, okulun bölgede sayılı döner sermaye işletmelerinden birisi olmasını sağlayan öğrencilerine, öğretmenlerine ve kendilerine her zaman destek veren Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ile İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan'a teşekkür etti.

Öğrencilerle birlikte masa ve sandalyelerin bükümünü, delimini, boyasını, montajını yapan okulun Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı Öğretmeni Cumali Erdoğan, pandemi sürecinde öğrencilerin böyle bir işte çalışmalarının oldukça verimli olduğunu belirterek, "Ekonomiye katkıda bulunmak bizim için gurur verici bir olay. Burada masa ve sandalyeleri hazır hale getiriyoruz ve bakanlıktan gönderilen nakliye araçlarına yükleyerek istedikleri yerlere gönderiyoruz" dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN MESLEK SAHİBİ OLARAK ÇALIŞMALARI BİZİ SEVİNDİRİYOR"

Öğrencilerin bu işi severek yaptıklarını ifade eden Erdoğan, "Kendi aralarında iş bölümü yaparak bu işi yapmaları onlar için eğlenceli oluyor. Sonucunda da bir üretim ortaya çıktığı için çok da seviniyorlar tabi. Onları meslek sahibi olduktan sonra sahada görmek, sahada iş yaptıklarını görmek ifade edemeyecek bir duygu. Çok seviyoruz, çok gururlanıyoruz öğrencilerimizi o şekilde bir alanda görmek ve meslek sahibi olarak çalışmaları bizi sevindiriyor. Çokça öğrencimiz şuanda Gümüşhane ve diğer illerde çalışıyor" diye konuştu.

Tesisat bölümü öğrencisi İsmail Karakullukçu yaptığı işi oldukça eğlenceli olarak tanımlarken "Evde sıkılacağıma buraya gelip hem devletime yardımcı oluyorum hem ekonomiye katkı sağlıyorum" ifadelerini kullandı.

Elektrik bölümü son sınıf öğrencisi Halis Öztürk ise "Bu bölümü severek seçtim. Bir meslek sahibi oldum öğretmenlerimin sayesinde. Şuanda kendi başıma bütün kamera sistemlerini yapabilecek kapasitedeyim" şeklinde konuştu.

(Recep Ergin/İHA)

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Kaynak: İHA

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