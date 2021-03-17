Fabrika gibi okul - Son Dakika

DENİZLİ'deki Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri havlu, bornoz, kimono, önlük ve bez çanta üretip, satıyor. Pandemi döneminde ürün yelpazesine eklediği maskeyi Yunanistan ve Hollanda'ya satan okul, 2020 yılında 3 milyon 700 bin lira gelir elde etti.

Pamukkale ilçesinde bulunan Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri eğitim hayatlarında, tekstil sektörüne hazırlanıyor. Öğrenciler, okul atölyesinde bez çanta, bornoz, tişört, önlük ve kimono üretip, satıyor. Koronavirüs döneminde maske de üreten öğrencilerin diktiği 1 milyon 200 bin maske, devlet kurumlarına ücretsiz dağıtıldı. Okul, talep üzerine Hollanda ve Yunanistan'a ise tek kullanımlık maske ihraç etti.