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FABRİKA GİBİ OKUL - Son Dakika

FABRİKA GİBİ OKUL

30.12.2021 09:31

AFYONKARAHİSAR Merkezi Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin atölyelerde ürettiği, masa, sıra, dolap, oyuncak ve raflar, Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara gönderiliyor.

AFYONKARAHİSAR Merkezi Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin atölyelerde ürettiği, masa, sıra, dolap, oyuncak ve raflar, Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara gönderiliyor. Okulun döner sermayesinden kazanç elde eden öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de ailelerine destek oluyor.

Afyonkarahisar Merkezi Teknik ve Anadolu Lisesi'ndeki (MTAL) 7 atölyede 110 öğrenci, 21 öğretmen ve teknisyenler eşliğinde üretim yapıyor. Atölyelerde eğitim alan lise öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracıyla gönderilen siparişleri hazırlayıp, mesleki yeterlilik kazanıyor. Okuldaki atölyelerde 2021-2022 eğitim ve öğretim sezonunda 5 bin 500 okul masası ve sıra yapıldı. Ayrıca öğrenci ve öğretmenler için okullarda kullanılan 800 ahşap dolap imal edildi. Türkiye'nin farklı illerindeki okullara malzeme imal eden liseliler, ana sınıfı ve rehabilitasyon merkezlerindeki özel öğrenciler için de 3 bin 900 zeka geliştirici oyuncak yaptı. Öğrenciler, okul öncesi eğitim sınıflarında kullanılan raf, dekoratif kitaplık, okuma masası ürünlerinin yer aldığı 51 seti tamamladı.

BOYA FIRINI SİPARİŞİ ALDILAR

Öğrencilerin, ahşap ve demir ustalığını öğrendiği eğitimlerde insan sağlığına zararlı madde içermeyen toz boya kullanıldı. Toz boya kullanımı için makine teknolojileri bölümü öğrencileri, atölyede elektrostatik toz boya ünitesi kurdu. Metal parçalar kullanılarak birleştirilen sıra, sandalye, masa gibi malzemelerin boyama işlemleri de öğrencilerin kurduğu ünitede tamamlanıyor. Öğrencilerin fırın boyama sistemini geliştirerek, kurduğu iki aşamalı elektrostatik toz boyama ünitesi de ülke genelindeki meslek liselerinde kullanılmak amacıyla sipariş aldı.

Atölyede kurdukları sistemle Türkiye'ye örnek olan öğrenciler, harçlıklarını da çıkarıyor. Okulun elde ettiği döner sermayeden pay alan öğrenciler, kazançlarıyla aile ekonomisine destek sağlıyor.

ÖĞRENCİLER HEM ÜRÜN HEM PROJE USTASI

Afyonkarahisar MTAL Müdürü Osman Tezgiden, öğrenciler tarafından geliştirilen boya fırını ünitesiyle okul kütüphanelerinde kullanılacak raf, kitaplık yapımına başlandığını söyledi. Öğrencilerin tasarlayıp, projelendirdiği boya fırını kullanımının ardından üretim kapasitesinin arttığını vurgulayan Tezgiden, boyama ünitesi hakkında şu bilgileri verdi:

"Fırınımız 15 metreküp çalışma kapasitesine sahip. 200 santigrat dereceye kadar ısı sağlıyor. Fırın çalışmaya başladıktan sonra 20 dakikada bu sıcaklığa ulaşıyor. Diğer bir özelliği de ısı kaybı olmadan çalışmasını devam ettirebilmesi. Fırınımızı çift arabalı tasarladık. Soğuma, boşaltma ve yükleme yapılırken, diğer arabada ürünlerimizi fırınlayabiliyoruz. İlk bölümde elektrostatik toz boyama ünitesiyle metal parçalar boyanıyor. İkinci bölümde ise boya fırınlama işlemiyle boyama işlemi tamamlanıyor. Manisa, Tokat ve Van'daki 3 okuldan boya fırını siparişi aldık."

Okulun motorlu araçlar alan şefi Hülya Dağtekin ise fırının üretime girmesiyle birlikte aktif çalıştıklarını dile getirdi. Döner sermayede çalışmasıyla ailelerine destek olan öğrencilerin okulda kazandıkları tecrübeyle iş hayatına atıldıklarını belirten Dağtekin, mezun olan öğrencilerin tamamına yakınının fabrika veya sanayideki iş yerlerinde çalışma hayatına başladığını anlattı.

FABRİKA GİBİ OKUL
FABRİKA GİBİ OKUL
FABRİKA GİBİ OKUL
FABRİKA GİBİ OKUL
FABRİKA GİBİ OKUL
FABRİKA GİBİ OKUL
FABRİKA GİBİ OKUL

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Anadolu Lisesi, Karahisar, Türkiye, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FABRİKA GİBİ OKUL - Son Dakika


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