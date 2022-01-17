Üye Girişi
FABRİKA GİBİ OKUL; 2,5 MİLYON CİRO YAPTILAR - Son Dakika

FABRİKA GİBİ OKUL; 2,5 MİLYON CİRO YAPTILAR

17.01.2022 11:44

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tematik eğitim veren, Hacı Sevim Yıldız Mobilya İç Mekan Tasarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, fabrika gibi üretim yapıyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tematik eğitim veren, Hacı Sevim Yıldız Mobilya İç Mekan Tasarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, fabrika gibi üretim yapıyor. 2021 yılında 2,5 milyon TL ciro yapan okulun öğrencileri, Antalya'nın Alanya ilçesindeki, Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin mobilya ve dekorasyon ürünlerini ürettiler. 1 ayda yapılan ürünler TIR'la Alanya'ya gönderildi. Ürünlerin montajını da tematik lise öğrencileri yapacak.

Tematik lise olarak adlandırılan, belirli bir meslek alanında ve birbirini tamamlayan en fazla üç dalda program uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinden biri olan, İnegöl Mobilya İç Mekan Tasarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, hem okuyup hem de para kazanarak meslek hayatlarına hazırlanıyor. Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin mobilyalarını üreten öğrenciler, döner sermayeye çalışırken, kendi harçlıklarını da çıkarıyor.

'DÖNER SERMAYE CİROSU İLE BURSA'DA 3'ÜNCÜYÜZ'

Döner sermaye cirosuyla Bursa'da 3'üncü, İnegöl'de ise 1'inci olduklarını söyleyen okul müdürü Şenol Yoğurtçu, "Okulumuz 2020 yılından beri döner sermayeye çalışmaktadır. 2020 yılı döner sermaye ciromuz 400 bin liraydı. 2021 yılında 1 milyon 700 bin lira döner sermaye cirosuna ulaştık. Yıl sonu itibarıyla 2 milyon 500 bin lira ciroya ulaştık. Bu ciroyla Bursa'da 3'üncüyüz. İnegöl'de ise 1'inciyiz. İnegöl'ün toplam döner sermaye cirosu 3 milyon 700 bin lira. Bunun 2 milyon 500 bin lirası okulumuza ait" dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZ 3 BİN LİRAYA YAKIN PARA KAZANIYOR'

Okulun Milli Eğitim Bakanlığı da dahil olmak üzere, İnegöl ve Bursa çevresinde birçok okula, okul donatım malzemesi yaptığını belirten Yoğurtçu, şöyle konuştu:

"Bunun dışında birçok özel firmaya fason iş yapmaktayız. Bunlardan birisi de bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz Antalya Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin otel odalarıydı. 32 adet otel odası yaptık. Siparişlerimizi bir ay önce almıştık. Şu an itibarıyla siparişlerimizi bitirdik. Alanya'ya şu anda TIR'ımız yüklenmekte. Gece TIR'ımız yola çıkıyor, sabah orada olacak. Buradan da 3 öğretmen, 5 öğrenciden oluşan ekimizle biz de yola çıkıyoruz. 3 gün içinde de Alanya'daki kurulumları tamamlayıp dönmeyi planlıyoruz. Öğrencilerimiz, okulumuzun döner sermaye çalışmalarına yüzde 80-90 katılmaktadır. Döner sermaye çalışmalarındaki en büyük amacımız öğrencilerimizin daha fazla eğitim görmesi, daha fazla makinelerle çalışması ve öğrenme seviyelerini daha üst seviyelere taşımaktır. Bu amaçla, okulumuzda döner sermaye çalışması yapıyoruz. Tabi öğrencilerimiz hem eğitim öğretim yaparken, aynı zamanda para da kazanıyorlar. Öğrencilerimizin şu anda aldıkları para çok küçümsenecek rakamlar değil. 2 bin liranın üzerinde 3 bin liraya yakın paralar kazanan öğrencilerimiz var. Tabi bu döner sermayeye katılım oranlarına göre aldıkları para da değişmektedir. Bu da öğrencilerimizin eğitim öğretime katılmasını etkilemekte. Eğitim kalitesini biraz daha yukarıya çekmektedir."

Tematik Lise Öğrencisi Eren Kahraman da "Biz burada eğitim görüyoruz. Eğitim görürken de hem mesleğimizi öğreniyoruz hem de belirli dallarda çalışarak paramızı kazanıyoruz. Para kazandığımız içinde mutluyuz" dedi.

FABRİKA GİBİ OKUL; 2,5 MİLYON CİRO YAPTILAR
FABRİKA GİBİ OKUL; 2,5 MİLYON CİRO YAPTILAR
FABRİKA GİBİ OKUL; 2,5 MİLYON CİRO YAPTILAR
FABRİKA GİBİ OKUL; 2,5 MİLYON CİRO YAPTILAR
FABRİKA GİBİ OKUL; 2,5 MİLYON CİRO YAPTILAR
FABRİKA GİBİ OKUL; 2,5 MİLYON CİRO YAPTILAR
FABRİKA GİBİ OKUL; 2,5 MİLYON CİRO YAPTILAR
FABRİKA GİBİ OKUL; 2,5 MİLYON CİRO YAPTILAR

YORUMLAR
500

Anadolu Lisesi, Fabrika, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FABRİKA GİBİ OKUL; 2,5 MİLYON CİRO YAPTILAR - Son Dakika


Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, icradan satıldı! Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, icradan satıldı!         
18:42
Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı         
16:38
Elektrikte kademeli fiyat tarifenin detayları: 150 kWh'ye kadar 1,37 TL, 150 kWh üzeri ise 2,06 TL Elektrikte kademeli fiyat tarifenin detayları: 150 kWh'ye kadar 1,37 TL, 150 kWh üzeri ise 2,06 TL         
16:16
Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı         
15:48
O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti! O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti!         
15:04
Hastanedeki tecavüz olayı böyle ortaya çıkmış! Uyandığında iç çamaşırları yoktu Hastanedeki tecavüz olayı böyle ortaya çıkmış! Uyandığında iç çamaşırları yoktu         
14:58
Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay ve Yüsra Geyik'ten samimi pozlar Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay ve Yüsra Geyik'ten samimi pozlar         
12:17
O Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan ismi! Kendisi 39, kolları 12 yaşında! O Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan ismi! Kendisi 39, kolları 12 yaşında!         
11:32
Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var         
11:30
Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
11:24
Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti         
10:50
Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu         
10:16
Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı         
10:01
Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar         
09:03
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17
Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı         
07:46

Son Dakika Haberleri
18:41 Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, icradan satıldı!
18:12 Son Dakika: Diyanet'ten Sezen Aksu'ya tepki: Hz. Adem ile Hz. Havva insanlığın ortak atalarıdır
18:00 Topraktan kıyamet senaryosu çıktı, bilim camiası ayağa kalktı
17:58 Hastalarıyla kimsenin ilgilenmediğini öne süren 4 kişi, hamile hemşirenin karnını tekmeledi
17:42 Altının kilogramı 779 bin liraya geriledi
17:39 100 bin TL hibe destekli projede son başvuru 28 Şubat
17:23 AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak
17:07 İYİ Parti kurucusu Vedat Yenerer, partiden istifa etti: Kirli siyaset yapıyorlar
16:46 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü
16:37 İBB'nin Ayasofya Müzesi hatası sosyal medyadan tepki aldı! Hemen değiştirildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 18:46:19. #1.11#
SON DAKİKA: FABRİKA GİBİ OKUL; 2,5 MİLYON CİRO YAPTILAR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement