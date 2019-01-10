Fabrika Gibi Okul

Ağrı'da okullar ve kamu kuruluşları için ürettiği mobilya ağırlıklı ürünlerle geçen yıl 2,3 milyon lira ciro elde eden Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, adeta fabrika gibi çalışarak bir taraftan kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılarken, diğer yandan da nitelikli...

SITKI YILDIZ - Ağrı'da okullar ve kamu kuruluşları için ürettiği mobilya ağırlıklı ürünlerle geçen yıl 2,3 milyon lira ciro elde eden Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, adeta fabrika gibi çalışarak bir taraftan kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılarken, diğer yandan da nitelikli eleman yetiştiriyor.



Fırat Mahallesi'ndeki Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrenciler, kentteki okulların ve kamu kurumlarının ihtiyacı olan çeşitli malzemeleri üretiyor.



Masa, sıra, makam odası takımı, dolap ve kitaplıkların üretildiği lise, kentin bu anlamda dışarıya olan bağımlılığını da ortadan kaldırıyor.



Adeta fabrika gibi çalışan ve geçen yıl 2,3 milyon lira ciro elde eden lise, çoğunluğu köylerden gelen ve ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerine de aylık 600 lira civarında maddi destek sağlıyor.



Okullarında üretim yaparak hem iş öğrenen hem de aile bütçesine önemli miktarda katkıda bulunan öğrenciler, hafta sonları veya yaz tatillerinde de okulda çalışmayı tercih ediyor.



Mesai saati gözetmeden büyük istekle okul atölyelerini dolduran öğrenciler, meslek öğrenmenin ve üretime dahil olmanın mutluluğunu yaşıyor.



Ağrı Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda, sıradan öğretmen masasına, panodan kürsüye kadar pek çok eşyanın üretiminin yapıldığını belirterek, "Hatta müdür, müdür yardımcılarının oda takımlarını bile üretiyoruz. İşçilik ve kalite anlamında en iyisini üretiyor ve okullarımıza gönderiyoruz. Okulumuz sadece ilimizdeki kurumlardan değil, il dışından gelen siparişleri ve talepleri de karşılıyor. Gerçekten fabrika gibi çalışıyoruz." dedi.



Öğrencilerin döner sermayeden yaklaşık 600 lira ücret aldığını dile getiren Tekin, bu gençlerin mezun olduktan sonra da kolayca iş bulabildiklerini söyledi.



Okulun bu yönüyle il istihdamına katkı da sağladığına işaret eden Tekin, mobilya ve metal aksam üretimi noktasında önemli işlere imza atıldığını ifade etti.



Talep edilen mobilyaların her türlü aksamıyla tamamlanarak sipariş sahiplerine ulaştırıldığını belirten Tekin, şöyle konuştu:



"Yine il ve ilçelerimizdeki okullarda atıl durumda olan sıralarımız da geri dönüşüm kapsamında burada yenilenip okullarımıza gönderilmektedir. Okulumuz yaklaşık 2 milyon 300 bin liralık siparişi yıl sonunda teslim etti. Amacımız mesleki ve teknik anlamda okullarımızı daha da geliştirmek. Burada okuyan öğrencilerimiz hem aile ekonomilerine çok ciddi katkı sağlıyor hem de mezun olduktan sonra çok rahat iş bulabiliyor."



"Ailelerimize babalarımızdan daha fazla katkı sağlıyoruz"



Okul Müdürü Mehmet Özmüş de okulda yıllardır sıra, dolap, pano, askılık, toplantı ve bilgisayar masası ve makam odası için gerekli eşyaların üretildiğini söyledi.



Bu yıl Ağrı dışına açılmayı düşündüklerini dile getiren Özmüş, "2018 yılında 2 milyon 300 bin liralık sipariş aldık ve bu siparişleri tamamladık. 4 bin 500 takım öğrenci sırası, bin bilgisayar masası, 100 öğretmen dolabı, 300 sınıf kürsüsü üretimimiz oldu. Ağrı şartlarını düşündüğümüzde bunlar oldukça yüksek rakamlar. Döner sermayeden faydalanan öğrencilerimiz aldıkları ücret için 'Babalarımızdan daha fazla ailemize katkı sunuyoruz' dediklerinde mutlu oluyoruz." dedi.



Özmüş, mezun olan birçok öğrencinin kendi iş yerini açtığını da sözlerine ekledi.



Öğrenciler hem teorik hem pratik eğitim alıyor



Okulun mobilya bölümünde eğitim gören Berat Yıldız, bölge şartları ve ailelerinin maddi durumları dikkate alındığında aile ekonomisine sağladıkları katkının son derece önemli olduğunu söyledi. Yıldız, "Hem teorik hem de pratik anlamda işimizi daha iyi öğreniyoruz. Öğretmenlerimizle güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Geçen yılı çok iyi kapattık, herkesin bunda emeği var. Kırsalda okuyan kardeşlerimiz çok daha iyi ve sağlam sıralarda öğrenim görecek. Bu da bizi mutlu ediyor." diye konuştu.



Öğrencilerden Nurullah Akkuş, "Alacağım ustalık belgesiyle kendi işimi kurabilir veya sanayide rahatlıkla çalışabilirim. Burada aylık ücret alıyoruz ama ileride daha iyi para kazanabilirim. Zaten burada kazandığımla hem kendi ihtiyaçlarımı karşılıyorum hem de aileme katkıda bulunuyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor." ifadesini kullandı.



Yaz tatilinde de okulda çalıştığını söyleyen Mustafa Çiçek, okul idaresi ve öğretmenleri sayesinde sokaklarda kötü alışkanlıklardan uzakta kaldığını kaydetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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