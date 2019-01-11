Son Dakika Haberleri: Fabrika Gibi Okul

Fabrika Gibi Okul

2 saat önce

Van'ın Tuşba ilçesinde toplamda 736 öğrencisi ile 68 öğretmeni bulunan Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yıllık 1 milyon 53 bin cirosuyla bütün dikkatleri üzerine çekiyor.

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Van'ın Tuşba ilçesinde toplamda 736 öğrencisi ile 68 öğretmeni bulunan Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yıllık 1 milyon 53 bin cirosuyla bütün dikkatleri üzerine çekiyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Tuşba Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Uçkan ve Okul Müdürü Orhan Sert ile birçok alanda üretim yapılan atölyeleri gezen yapılan çalışmaları yakından inceleyen Tevke, öğrencilerin hem meslek öğrenmeleri hem de aile bütçesine katkı sunmalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Okulda mobilya, metal, inşaat alanında PVC bölümü ve motorlu araçlar teknolojisi bölümlerinin aktif hale gelmesi ile okulun cirosunun arttığına dikkat çekilirken, temel eğitim kurumlarının masa, sıra ihtiyacının karşılanmasının yanında ilin ara eleman ihtiyacı da giderilmiş oluyor.

Okulda okuyan her öğrencinin bir meslek sahibi olarak yetiştiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, böylelikle ilin ara eleman ihtiyacının da giderilmesine katkı sunduğunu söyledi. Tevke, söz konusu okulda; masa, sıra, pano, tenis masası, kat korkulukları, duvar korkulukları, demir kapılar, PVC kapı ve pencereler gibi birçok işin yapıldığına değinerek, "Fabrika gibi çalışan okulumuz kısa sürede yaptıkları işlerle adından söz ettirmeye başladı. Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri gerçekten yaptıkları işlerle göz dolduruyor. Öğrencilerimiz burada hem meslek sahibi oluyor, hem kazanıyor. Aynı zamanda iyi bir ara eleman olarak da yetişiyor. Öğrencilerimiz kendi alanlarındaki işleri çok güzel öğreniyor. Birçok kurumun işi buradan yapılıyor. Bu okulumuzda okuyan öğrencilerimiz mezun olduktan sonra daha kolay iş buluyor. Çünkü işverenler daha çok işi bileni tercih ediyor. Bu da onlar için bir avantajdır" şeklinde konuştu. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:45 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Kalecik, Güncel
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