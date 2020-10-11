Fabrika gibi okul; 7 ayda 1 milyon 500 bin maske ürettiler - Son Dakika

SAMSUN'un Bafra ilçesindeki Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'nde görev yapan idareci ve öğretmenler, pandemi sürecinde 3 katlı ve telli 1 milyon 500 bin cerrahi maske üretti. Elde ettikleri kazancı döner sermayede kullanan okul görevlileri, sürecin sonuna kadar maske üretmeyi hedefliyor.

Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, koronavirüsle mücadelede çok önemli bir yer tutan maske üretimi konusunda kolları sıvadı. 18 Mart'ta maske üretmeye karar veren okul yöneticileri ve öğretmenleri, atölyeyi maske üretim fabrikasına çevirdi. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan desteklerle makine ekipman desteği de alan okul, üretime hız verdi. 7 ayda 1 milyon 500 bin maske üretimi yapan Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ürettikleri 'HÇModa' markalı, 3 katlı ve telli cerrahi maskeleri de Türkiye'nin dört bir yanına gönderdi. Elde ettikleri kazancı döner sermayede kullanan okul görevlileri, sürecin sonuna kadar maske üretmeyi hedefliyor.

'TÜRKİYE'NİN ÇEŞİTLİ YERLERİNE MASKE GÖNDERDİK'Okul Müdürü Yıldıray Baş, koronavirüsün ilk sürecinde maskeyle ilgili sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Bizler de okulumuzun atölyesinde bir alan kurduk, 30'a yakın dikiş makinemiz vardı. Öğretmen ve idareci arkadaşlarımızla bunları değerlendirdik ve 'Bu süreçte alanda olmamız lazım' diye düşündük. Bu fikirden hareketle maske üretmeye başladık. O zamanlar devlet hastanelerine gönderdik, ürün çok beğenilince üretime geçtik. İlk başlarda yaptığımız maskeleri hastanelere verdik. Daha sonra da diğer kamu kurumlarından talepler geldi. Yerelde kabul gören ürünümüz kısa sürede Türkiye'nin çeşitli yerlerine gönderildi. Yaklaşık 2 ay boyunca döner sermaye üzerinden çalıştık. 3 katlı, telli cerrahi maske üretimi yapıyoruz. İlerleyen süreçle birlikte atölyemizi de güçlendirdik, yeni makineler aldık ve günlük 20 bin maske üretmeye başladık. Ürünlerimizi kamu kurum ve kuruşlarına vermeye devam ediyoruz" dedi.'YÜZDE 100 PAMUKLU KUMAŞTAN ÜRETİYORUZ'150 eczaneye maske verdiklerini ifade eden Baş, "Toplamda cerrahi maske üretimimiz 1 milyon 500 bini geçti, bu maskelerimizi pazarlamayı başardık. Ayrıca cerrahi maskenin çocuk boyutunu da ürettik. Daha sonraki süreçte yıkanabilir, yüzde 100 pamuklu kumaştan da maske ürettik ve 60 bini geçen bir üretime ulaştık. Üretimimiz devam ediyor. Döner sermayeden faturalı satış yaptığımız için elde ettiğimiz her gelirle yeniden ürün alıyoruz, daha sonra üretime katılan kişilere parça başı ücretini ödüyoruz. Okullarımız koronavirüsten dolayı boş, o nedenle üretimi öğretmenler ve idarecileri yapıyor. Gönüllü olarak üretimimize destek veren vatandaşlarımız da oldu. Meslek liselerinin eğitim içinde üretim yapması gerektiğine inanıyoruz. Bakanlığımız da böyle istiyor, o nedenle bu bizim için büyük bir fırsat oldu. Aslında okulumuz bu krizi üreterek, fırsata çevirdi. 'HÇModa' markasında bu üretimi yaptık. Hedefimiz, maske üretiminde sürecin sonuna kadar devam edip daha sonraki süreçte yeni üretim alanlarında çalışmak" diye konuştu.'MUTLUYUZ VE GURURLUYUZ'Yorgun ve mutlu olduklarını ifade eden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Murat Bal da, "Bu pandemi sürecinin başından beri yanı 7 ay içinde yaz tatili demedik, yıllık izin kullanmadık ve çalıştık. Ülkemize ve insanlarımıza hizmeti hedef aldık. İlk başlarda maskeyle ilgili büyük bir açık vardı. O süreçte üretim faaliyetine girdik. Elimizden geleni yaptık, mutluyuz ve gururluyuz" dedi.Maske üretimine katılan Fizik Öğretmeni Hatice Çinka ise, "Öğretmen hiçbir zaman sadece öğretmen değildir. Biz de gereğini yerine getiriyoruz, eğer bir yararımız olduysa ne mutlu bizlere" diye konuştu.- Samsun