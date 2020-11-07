Fabrika gibi okul...Lise öğrencileri dezenfektan üretiyor - Son Dakika

Fabrika gibi okul...Lise öğrencileri dezenfektan üretiyor

07.11.2020 14:33

Fabrika gibi okul...Lise öğrencileri dezenfektan üretiyor Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri, ürettikleri dezenfektanlarla ilçedeki okulların ihtiyacını karşılamaya başladı.

Fabrika gibi okul...Lise öğrencileri dezenfektan üretiyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri, ürettikleri dezenfektanlarla ilçedeki okulların ihtiyacını karşılamaya başladı.

Türkiye'de korona virüsüne karşı, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere birçok kesim, virüsten korunmak için birçok önlemler alırken, bu önlemlerin başında dezenfeksiyon çalışmaları yer almakta. Okulların kademe kademe açılmasıyla birlikte, bu okulların dezenfektan ihtiyaçları karşılanmak amacıyla, ülke genelinde çalışmalara hız verildi. Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu kapsamda çalışmalar başlayarak, dezenfektan ve el sabunu üretimine başladı.

Günlük kapasite 5 ton

20 kişilik ekiple günde 5 ton dezenfektan ürettiklerini belirten okul müdürü Mehmet Sadık Kıran, "Ülkemizde pandemi sürecinin sıklaştırıldığı zor bir dönemden geçiyoruz. Bizlerde hem ülke ekonomisine katkı sağlamak ve hem de kimya laboratuvarımızda öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak meslek öğrenmesini sağlamak. Bu tesisimizde el dezenfektanı, sıvı sabun, çamaşır suyu ve buna benzer kimya ürünlerini öreteceğiz. 20 kişilik ekiple, günde 5 ton dezenfektan üretiyoruz" dedi.

Kıran dezenfektanın ilçe genelinde okullarda kullanılacağını ve ihtiyaç duyulduğu taktirde diğer kamu ve kuruluşların ihtiyaçlarının karşılanabileceğini de kaydetti.

Okulların ihtiyacı karşılanıyor

Tüm dünya gibi ülkemizin de bir pandemi sürecinden geçtiğini söyleyen Kimya Öğretmeni Cavide Yangın ise "Bizde okul olarak katkıda bulunmak için dezenfektan üretimine başladık. İlk etapta laboratuvarımızda çamaşır suyu üretmeye başladık, dana sonra yüzey ve el dezenfektanı üretimine başladık. İşimizi severek yapıyoruz, çünkü bu zor süreçte bir nebzede olsa, ülkemize katkıda bulunduğumuza inanıyoruz ve bunun için gururluyuz" şeklinde konuştu.

Kimya bölümü 10. Sınıf öğrencisi Şükran Yol ise "Bu bölümü seçtiğim için çok mutluyum, bizler bu yaşımızda çalışmayı, üretmeyi öğreniyoruz. Öğretmenlerimizin öncülüğünde burada bir şeyler üretmek çok güzel. Bu imkanları bize sağlayan okul müdürümüze ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu

Fabrika gibi okul...Lise öğrencileri dezenfektan üretiyor
Fabrika gibi okul...Lise öğrencileri dezenfektan üretiyor
Fabrika gibi okul...Lise öğrencileri dezenfektan üretiyor
Fabrika gibi okul...Lise öğrencileri dezenfektan üretiyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fabrika gibi okul...Lise öğrencileri dezenfektan üretiyor - Son Dakika


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