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Fabrika gibi okul: Öğrenciler ayda 3 bin lira maaş alıyor - Son Dakika

Fabrika gibi okul: Öğrenciler ayda 3 bin lira maaş alıyor

17.01.2022 10:48

- Fabrika gibi okul Öğrenciler ayda 3 bin lira maaş alıyor Bursa'da 2 yılda 2,5 milyon ciro yapan okul fabrika gibi işliyor.

- Fabrika gibi okul

Öğrenciler ayda 3 bin lira maaş alıyor

BURSA - Bursa'da 2 yılda 2,5 milyon ciro yapan okul fabrika gibi işliyor. Türkiye'nin dört bir yanına ürün yetiştirmeye çalışan öğrenciler, aylık 3 bin lira kazanıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya İç Mekan Tasarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitimin yanı sıra fabrika gibi çalışıyor. 2 yılda 2,5 milyon ciro yapan okulun öğrencileri, son olarak Antalya'nın Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin uygulama otelinin odalarının mobilya de dekorasyon ürünlerini üretti. 1 ayda üretilen ürünler tırlarla Alanya'ya gönderildi. Aylık ortalama 3 bin lira kazanan öğrenciler, hem eğitim alıyor, hem de ailelerine destek oluyor. İnegöl Mobilya İç Mekan Tasarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şenol Yoğurtçu, "Okulumuz 2020 yılından beri döner sermayeyle çalışmaktadır. 2020 yılı döner sermaye ciromuz 400 bin liraydı. 2021 yılında 1 milyon 700 bin lira döner sermaye cirosuna ulaştık. Yıl sonu itibariyle 2 milyon 500 bin lira cirosuna ulaştık. Bu ciroyla Bursa'da 3'ncüyüz. İnegöl'de ise birinciyiz. İnegöl'ün toplam döner sermaye cirosu 3 milyon 700 bin lira. Birçok özel firmaya fason iş yapmaktayız. Bunlardan birisi de bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz Antalya Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin otel odalarıydı. 32 adet otel odası yaptık. Siparişlerimizi bir ay önce almıştık. Şuan itibariyle siparişlerimizi bitirdik. 3 gün içinde de Alanya'daki kurulumları tamamlayıp dönmeyi planlıyoruz" dedi.

Öğrencilerin okulun döner sermaye çalışmalarına yüzde 90 katıldığını belirten Yoğurtçu, "Döner sermaye çalışmalarında ki en büyük amacımız öğrencilerimizin daha fazla eğitim görmesi, daha fazla makinelerle çalışması ve öğrenme seviyelerini daha üst seviyelere taşımaktır. Bu hedefle okulumuzda döner sermaye çalışması yapıyoruz. Tabi öğrencilerimiz hem eğitim öğretim yaparken, aynı zamanda para da kazanıyorlar. Öğrencilerimizin şuan da aldıkları para çok küçümsenecek rakamlar değil. 3 bin liraya yakın paralar kazanan öğrencilerimiz var. Tabi bu döner sermayeye katılım oranlarına göre aldıkları para da değişmektedir. Bu da öğrencilerimize eğitim öğretime katılmasını etkilemekte. Eğitim kalitesini biraz daha yukarıya çekmektedir" şeklinde konuştu.

Tematik Lise Öğrencisi Eren Kahraman ise, "Biz burada eğitim görüyoruz. Eğitim görürken de hem mesleğimizi öğreniyoruz hem de belirli dallarda çalışarak paramızı kazanıyoruz. Para kazandığımız içinde mutluyuz" dedi.

Fabrika gibi okul: Öğrenciler ayda 3 bin lira maaş alıyor
Fabrika gibi okul: Öğrenciler ayda 3 bin lira maaş alıyor
Fabrika gibi okul: Öğrenciler ayda 3 bin lira maaş alıyor

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Fabrika, Bursa, ciro, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fabrika gibi okul: Öğrenciler ayda 3 bin lira maaş alıyor - Son Dakika


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