Fabrika gibi üretim yapan lisenin atık malzemeleri kuş ve kedilere yuva oluyor - Son Dakika

Türkiye'de kış mevsiminin soğuk ve çetin geçtiği illerden Erzurum'da öğretmen ve öğrenciler, kuş ve kediler için mobilya atıklarından yuva yapıyor.

Kentte üretimleri dolayısıyla "fabrika gibi okul" olarak anılan Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğretmen ve öğrencileri, hava sıcaklığının gece zaman zaman sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuktan etkilenen kuş ve kediler için "Ecdadın İzinden" temalı çalışma başlattı.

İl ve ilçe merkezlerindeki okulların sıra, masa ve dolap ihtiyaçlarının yanı sıra yemek odası, salon takımı, yatak ve genç odası üreten öğretmen ve öğrenciler, atık malzemeleri kullanarak kuş ve kedi evlerine dönüştürdü.

Kulübeleri kuş ve kedilerin rahatlıkla barınmaları için özenle düzenleyen ve bunun için yoğun emek harcayan gönüllüler, ürettikleri kulübeleri kentin farklı noktalarındaki ağaçlara ve sokak başlarına konumlandırıyor.

Lisede iki yıldır sürdürülen bu çalışmayla hem sokak hayvanları sıcak yuvaya kavuşuyor hem de atık malzemelerin geri dönüşümü sağlanıyor.

Bölüm öğretmeni ve alan şefi Selçuk Dağdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun fabrika gibi üretim yaptığını ve bu üretimde kaynaklanan yoğun atık malzemenin oluştuğunu söyledi.

Türkiye'nin gündeminde bulunan geri dönüşüm seferberliği kapsamında çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını ifade eden Dağdelen, "Memleketimiz kış memleketi. Kendimiz bile çok ciddi anlamda zorlanırken dışarıda hayvanların soğuktan çok ciddi etkilendiğini gördük ve çalışma yapıldı." dedi.

Dağdelen, üretimlerinde artakalan atıkların geri dönüşümünü sağlayarak kuş ve kedi evleri yaptıklarını, ürettikleri kuş ve kedi evlerini ağaçlara ve belirli noktalara yerleştirdiklerini aktardı.

"Ecdadımızın iyilik anlayışını öğrencilerimize aktarıyoruz"

Öğrencileriyle her geçen yıl daha fazla kuş ve kedi evi yaparak hayvanları soğuktan korumaya çalıştıklarını anlatan Dağdelen, şunları kaydetti:

"Geçen yıl yaklaşık 20'nin üzerinde kuş evi ve bir o kadar da kedi evi yaptık. Bu yıl da bu sayıyı 60'a çıkardık. Kentte yuvasız kuş ve kedi kalmayana kadar biz bu çalışmamıza devam edeceğiz. Aslında bunu yaparken ecdadımızdan da esinleniyoruz. Osmanlı zamanında sokak başlarına su kapları konulur, binalara kuş yuvaları yapılırdı. Bunları düşünen ecdada sahibiz, biz de onlara layık olmak için ve ecdadımızın o iyilik anlayışını öğrencilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Osmanlı'dan gelen o hayvan sevgisini devam ettirmek, genç arkadaşlarımıza ve yeni nesle de devam ettirmesi için bu çalışmaya devam edeceğiz."

Bölümün öğrencilerinden Cengizhan Kaplan da Erzurum'un kış memleketi olduğunu ve dondurucu soğukların yaşandığına işaret etti.

Erzurum'da soğuklardan ciddi etkilenen hayvanlar için ev yaptıklarını vurgulayan Kaplan, şöyle konuştu:

"Soğuktan dolayı kuşlar balkonlarımıza ve evlerimize yuva yapmaya başladı. Biz de bunları görünce üzülüyoruz. İnsanlar olmasa hayvanlar kış memleketinde kendi yaşamlarını sürdüremez. Burada kullandığımız parçalardan kalanları atmıyoruz ve atıkları sokak hayvanları için kullanıyoruz. Yaptığımız evlerle, soğuktan etkilenen hayvanların sıcakta durmalarını sağlıyoruz. Yaptığımız evleri belirli yerlere götürüp asıyoruz."