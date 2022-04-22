Fabrika inşaatında vinç şaha kalktı - Son Dakika
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Fabrika inşaatında vinç şaha kalktı

22.04.2022 14:14

Fabrika inşaatında vinç şaha kalktı Bursa'da bir inşaat alanında bulunan vinç toprak zemin üzerinde ağırlığa dayanamayarak tek tarafı üzerinde durarak adeta şaha kalktı.

Fabrika inşaatında vinç şaha kalktı

BURSA - Bursa'da bir inşaat alanında bulunan vinç toprak zemin üzerinde ağırlığa dayanamayarak tek tarafı üzerinde durarak adeta şaha kalktı. Ölümden dönen işçiler iş makinesinin o halini cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Kestel ilçesine bağlı Barakfakih'de bulunan bir inşaat alanında gerçekleşti. İnşaat çalışmasında kullanılan dev vinç toprak zeminde dengesini kaybederek adeta şaha kalktı. Ölümle burun buruna gelen işçiler panik yaşadı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken vincin o hali kameraya kaydedildi.

Fabrika inşaatında vinç şaha kalktı
Fabrika inşaatında vinç şaha kalktı
Fabrika inşaatında vinç şaha kalktı
Fabrika inşaatında vinç şaha kalktı

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Fabrika, İnşaat, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fabrika inşaatında vinç şaha kalktı - Son Dakika


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