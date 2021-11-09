Fabrika işçileri 8 ton şeker pancarıyla Atatürk silüeti oluşturdu - Son Dakika

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri (Şeker-İş) Sendikası, ölümünün 83. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 8 ton şeker pancarıyla oluşturduğu silüetle andı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesinde, şeker pancarlarından Atatürk silüeti oluşturma fikrini projelendiren Şeker-İş Sendikası, bu amaçla endüstri ürünleri tasarımcısı Volkan Sekreter ve ressam Selçuk Sekreter'den tasarım konusunda destek aldı.

Volkan Sekreter ve Selçuk Sekreter, Ankara Şeker Fabrikası'nın silo bölümünde 500 metrekarelik açık alana yapılması planlanan silüetin çizimlerini önce bilgisayarda, ardından da kömür kalemlerle söz konusu alanda yaptı.

Daha sonra fabrika işçileri ve sendika personeli, bir haftalık çalışmayla, alan üzerinde 8 ton şeker pancarı kullanarak Atatürk'ün silüetini oluşturdu.

Silüetin tamamlanmasının ardından Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Ankara Şeker Fabrikası Müdürü Mustafa Uslu ve fabrika işçilerinin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte Büyük Önder Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Bu sırada Atatürk silüetinin etrafında sıralanan işçiler ellerinde Türk bayrakları salladı. Atatürk silüeti drone ile de görüntülendi.

"Şeker pancarımızın geleceğini güvende tutma mecburiyetimiz var"

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, AA muhabirine, "Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır." diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. senei devriyesinde rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Sendika olarak, Atatürk'ün silüetini "Bu mukaddes toprakların milli serveti" olan şeker pancarıyla oluşturarak bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Gök, "Bizler bir avuç toprak için canını hiçe sayan, bu topraklarda yetişen ürünün her bir zerresinin kıymetini bilen bir ecdadın evlatlarıyız. O alın teriyle beslenen, yetişen bir nesiliz. Doğal ve yerli şeker pancarımızı koruma, üretme, destekleme, pancar şekerini markalaştırma ve onun geleceğini güvende tutma mecburiyetimiz var. Bu, aynı zamanda sağlıklı nesiller yetiştirme sorumluluğumuzun da gereğidir." diye konuştu.

"Hangimiz çocuğumuza bir avuç kimyasalı yedirip, onun mutlu ve sağlıklı olmasını bekleriz?" diye soran Gök, toplum olarak bugünkü tercihlerin gelecek nesillerin ne kadar güvende olacağını belirleyeceğine işaret etti.

Gök, "Memleketimizin her müsait mıntıkasında şeker fabrikalarının çoğalması ve bu suretle memleketin şeker ihtiyacının temini mühim hedeflerimiz arasındadır." sözünü hatırlattığı Atatürk'ü minnetle yad ettiğini bildirdi.

"Sonuçta çıkan iş bizi çok tatmin ve mutlu etti"

Projenin çizimlerini yapan endüstri ürünleri tasarımcısı Volkan Sekreter ise kendilerini heyecanlandıran çalışma konusunda "Elbette biraz efor sarf ettik ama tatlı bir yorgunluk var. Sonuçta çıkan iş bizi çok tatmin ve mutlu etti. Öncelikle Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu tasarımın güzel bir farkındalık yaratacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ressam Selçuk Sekreter de Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan projeyi hayata geçirmenin gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.