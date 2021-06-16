Fabrika işçileri metan gazından zehirlendi - Son Dakika

- Fabrika işçileri metan gazından zehirlendi

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir fabrikada çalışan 2 işçi, girmiş oldukları kuyuda metan gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikasında çalışan Yunus Kayacan ile İlhan Almaz isimli iki işçi temizlemek için girdikleri su kuyusunda metan gazından zehirlendi. Her iki işçinin fenalaştığını gören fabrika çalışanları işçileri bulundukları yerden çıkararak 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan her iki işçi tedavi edilmek üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.