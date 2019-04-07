Fabrika İşçileri Zehirlendi
34 dakika önce
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, kimyasal madde üretimi yapılan bir fabrikada zehirlendikleri belirtilen 33 işçi tedavi altına alındı.
Mersin
'in merkez Akdeniz
ilçesinde, kimyasal madde üretimi yapılan bir fabrikada zehirlendikleri belirtilen 33 işçi tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Kazanlı
Mahallesi'ndeki fabrikada çalışan işçilerin bir bölümünün zehirlenme belirtisi göstermesi üzerine iş yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 33 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Zehirlenmenin fabrikadaki gaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edildi.
Bu arada, olay yerine inceleme amaçlı AFAD
ekibi sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:55 Kaynak: AA
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