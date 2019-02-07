Fabrika İşçilerine Sağlıklı Yaşam Eğitimi

Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan işçilere yönelik sağlıklı yaşam, kanserin önlenmesi ve kanser taramaları konularında eğitim programı düzenlendi.

Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan işçilere yönelik sağlıklı yaşam, kanserin önlenmesi ve kanser taramaları konularında eğitim programı düzenlendi.



Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, müdürlük personelinin Dünya Kanser Günü etkinlikleri kapsamında fabrika işçilerine yönelik kanserden korunma ve sağlıklı yaşam eğitimi verdiği belirtildi.



Verilen eğitimde kanserde erken teşhis ile tedavi başarısının öneminin vurgulandığı ve Hendek Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM Birimi personeli tarafından, fabrika işçilerinin kanser taramaları yaptırmaları konusunda bilgilendirildiği bildirildi.



"Birlikte Güçlüyüz" sloganıyla kanserden korunma ve baş etmede psikolojik etkilerin öneminin aktarıldığı belirtilen açıklamada, kanser taramaları ile ilgili her türlü sorun ve randevuların 0 264 625 2400 numaralı telefondan alınabileceği kaydedildi.

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