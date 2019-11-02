Son Dakika Haberleri: Fabrika işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 8 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Fabrika işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 8 yaralı

Fabrika işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 8 yaralı

6 saat önce

Eskişehir'de, fabrika işçilerinin içinde bulunduğu minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Fabrika işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 8 yaralı, System.String[]

Eskişehir'de, fabrika işçilerinin içinde bulunduğu minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; kaza Eskişehir-Ankara yolu üzerindeki Eskişehir Toptancılar İş Merkezi (ESTİM) kavşağında yaşandı. Gece saatlerinde Atakan Y. idaresindeki 26 S 0958 plakalı fabrikaya personel taşıyan minibüs, Eskişehir istikametinden gelerek organize sanayiye geçmek için ESTİM köprü altından dönüş yapmak üzere kavşağa girdi. Bu esnada Ankara istikameti ESTİM köprüsü yan yoldan gelen sürücü Abdullah İ. idaresindeki 11 TC 943 plakalı otomobili ile kavşakta dönüş yapan minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minübüs yol üzerine devrildi.


Meydana gelen trafik kazasında minibüste bulunan sürücü dahil 8 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası yaralılar kentteki çeşitli hastenelere sevk edildi.


Öte yandan hastanede tedavi altına alınan yaralı 8 kişiden 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:51 Kaynak: İHA
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