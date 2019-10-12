Fabrika işçisi çizgi roman kitabı yazdı, okuyan hayran kaldı

Yazdığı çizgi romanla çocuk istismarı ve kadın cinayetlerine dikkat çekti

BURSA - Bursa'da fabrikada işçi operatör olarak çalışırken çizgi roman kitabı çıkarttı, okuyanlar onun yazdığına inanamadı.

Bursa'da yaşayan Onur Çetinceviz, uzun yıllardır bir fabrikada operatör işçisi olarak çalışıyordu. Boş vakitlerini değerlendirmeye karar veren genç adam ilk başlarda kısa filmler çekmeye başladı. Çektiği kısa filmler ödül aldı ve televizyonlarda yayınlandı. Bununla da yetinmedi 2 tane roman yazdı. En son ise kadın cinayetlerine ve çocuk istismarına dikkat çeken çizgi roman kitabı ortaya çıkarttı. Yazdığı kitabını internetten satışa çıkarttı. Çıkarttığı kitap o kadar beğenildi ki şimdi siparişlere yetiştirmekle uğraşıyor.

Başarı hikayesini anlatan Onur Çetincengiz, "Fabrikada çalışıyorum. 2006 - 2012 yılları arasında kısa filmler yaptım. Yaptığım filmler festivallerde gösterildi. 2011 yılında yeni çıkarttığım Tanto'yu yazmaya başladım. 2016 yılında Tanto hikayeler kitabını çıkarttım ve kendi imkanlarımla bastırdım. Dağıtımını kendi imkanlarımla yapmaktayım, bu kitap 7 tane kısa hikayeden oluşuyor. Aslında çocuk istismarı ve kadın cinayetlerine tepki olarak yazdım. Bu kitabın internet üzerinden satışlarına başladım. Alan herkes çok beğeniyor. 2015 yılında ben bunu çizgi roman yapmaya karar verdim yayın evleri beni çok ciddiye almadılar. Ben de kendi imkanlarımla bastırıp satışını yapmaktayım" dedi.