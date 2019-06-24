Fabrika işçisi elini makineye kaptırdı
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Tekirdağ'da faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen kazada, makineye elini sıkıştıran işçi yaralandı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:14 Kaynak: İHA
'da faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen kazada, makineye elini sıkıştıran işçi yaralandı.
Feci iş kazası, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi
'nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cihan Ö. çalıştığı bölümdeki makineye elini sıkıştırdı. Elinden yaralanan işçi olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ
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