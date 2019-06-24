Son Dakika Haberleri: Fabrika işçisi elini makineye kaptırdı
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Fabrika işçisi elini makineye kaptırdı

44 dakika önce

Tekirdağ'da faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen kazada, makineye elini sıkıştıran işçi yaralandı.

Fabrika işçisi elini makineye kaptırdı, System.String[]
Tekirdağ'da faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen kazada, makineye elini sıkıştıran işçi yaralandı.

Feci iş kazası, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cihan Ö. çalıştığı bölümdeki makineye elini sıkıştırdı. Elinden yaralanan işçi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:14 Kaynak: İHA
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